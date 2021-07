-Publicidad-

A una semana de la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que Morena y sus dirigentes puedan seguir promoviendo dicha consulta en redes sociales, sin sobrepasar la prohibición de contratar tiempos oficiales en radio y televisión.

Esto después de que la semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE recibió una queja de parte del Partido de Acción Nacional (PAN) contra el presidente de Morena, Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández, por violar la veda de la consulta popular.

No obstante, dicho organismo determinó que no existe prohibición legal acerca de que los partidos políticos hablen de la consulta en redes sociales.

“Por lo que se declaran improcedentes las medidas cautelares para suspender la consulta realizada por los denunciados al no advertirse una evidente ilegalidad. Sobre la difusión de consulta popular a través de la publicación denominada Regeneración, también se declara improcedente porque no se establece restricción o prohibición expresa para difundir la consulta siempre, y cuando no se contraten tiempos oficiales para ello”, se determinó.

Además, las y los consejeros resaltaron que “no se advierte que hayan sido instruidos para adquirir tiempos en radio y televisión para promover la consulta”.

Y es que desde el pasado 18 de julio diputados de Morena exigieron al INE dejar de poner excusas y promover la consulta en espacios oficiales, a pesar de que el Instituo Electoral declaró que ha invertido 522 millones de pesos para organizar la consulta.

No obstante, ha llamado la atención el apoyo de los ciudadanos y figuras públicas promoviendo la consulta ciudadana en sus redes sociales.

Como pasó en las calles de la Ciudad de México el pasado 11 de julio, cuando ciudadanos, organizaciones, figuras públicas y políticos manifestaron su apoyo a la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, mediante publicaciones en redes sociales e imágenes en volantes y paredes.

Ésto último, pegando en paredes imágenes con los rostros de Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa aparecieron en lonas y volantes, acompañados de la frase ”Se buscan expresidentes”.

LPR