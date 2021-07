-Publicidad-

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, señaló que no permitirán que les quiten en la mesa los triunfos que obtuvieron en las alcaldías de Santa Clara Ocoyucan y Huitzilan de Serdán, donde Morena y PAN presentaron impugnaciones extemporáneas.

En rueda de prensa acompañado de los ediles electos Rosendo Morales Sánchez, de Ocoyucan; y Josué Elías Velázquez Bonilla, de Huitzilan, comentó que defenderán las victorias del partido tanto en estos municipios como en los otros 54 donde igual ganaron.

Detalló que en el caso de Ocoyucan, Morales Sánchez obtuvo 5 mil 830 votos, mientras que Jesús Giles Carmona, que fue abanderado por el PAN y PRD consiguió 4 mil 184, lo que representa una diferencia de más de mil 500 sufragios entre ambos.

Mientras que Velázquez Bonilla tuvo 3 mil 611 votos, comparados con los 2 mil 689 del candidato de Morena y Nueva Alianza, Gabriel Maldonado Romero, solo consiguió 2 mil 689, lo que significa casi mil sufragios menos, por lo que no hay forma de decir que no ganaron.

“Como se puede ver, tenemos una diferencia muy amplia en los casos, no vamos a permitir que lo que no perdimos con votos, no lo perderemos en la mesa, siempre hemos sido respetuosos de los resultados donde no hemos sido favorecidos y nosotros pedimos lo mismo”, asentó.

Por su parte, Mario Cande Rodríguez, secretario jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó que independientemente de las cifras antes mencionadas, Morena y PAN no cumplieron con presentar las impugnaciones conforme lo marca la ley.

Recursos fueron extemporáneos

Esto, porque explicó que tenían que haber sido en los consejos municipales y lo hicieron en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), además de que fue de forma extemporánea, por lo que confía en que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) los deseche.

Mencionó que el consejo general tenía que haberlo rechazado desde el principio, pues el recuento de votos se hizo en el consejo municipal, ya que no hubo anomalías como en todas demarcaciones y por ello aseguró en que los resultados serán a favor del tricolor.

En tanto, Camarillo Medina dijo que como partido “siempre le han dado un voto de confianza” a las autoridades electorales, por lo que piden legalidad y “espera” que no sea un tema personal contra dos candidatos que ganaron y son miembros de Antorcha Campesina.

Asimismo, el priista sostuvo que igual “están seguros” que el TEEP revertirá el triunfo de Ebodio Santos Alejo, en el distrito 4 de Zacapoaxtla como diputado local con Morena, toda vez que hubo irregularidades en el asentamiento de las actas.