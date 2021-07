El espionaje con dinero público y sigue cerrada frontera México-EU

-Publicidad-

UIF destapa cloaca financiera de Pegasus // Recursos públicos para espiar y algo más // Empresas fachada para desfalcar al erario

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que aunque de tiempo atrás se conoció el indecente operativo de espionaje ilegal en los sexenios calderonista y peñanietista, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) destapa la cloaca financiera asociada a Pegasus, un malware de origen israelí creado por la empresa NSO y utilizado en México para fisgonear a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, entre otros. En nuestro país alrededor de 15 mil números de teléfonos celulares fueron intervenidos de forma totalmente ilícita por diversas instituciones de los citados gobiernos.

De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, si bien el de Pegasus fue un gran operativo de espionaje ilegal en México, también representó un jugoso negocio para los participantes, tanto de la iniciativa privada como de los gobiernos calderonista y peñanietista, que fue utilizado por los involucrados para obtener ganancias ilícitas.

Nieto detalló que “detrás de la empresa israelí NSO, desarrolladora del software Pegasus utilizado para espiar a 15 mil personas en el país, operó una red de transferencias financieras a través de empresas fachada, que se extendieron a Israel, Italia y Estados Unidos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se pagaron 32 millones de dólares por ese instrumento” (alrededor de 640 millones de pesos). Sin embargo, para la operación de actividades de espionaje en los gobiernos de Felipe Calderón y EPN se establecieron contratos a sobreprecio para beneficiar a la operadora del sistema de escuchas por montos de 5 mil 915 millones de pesos ( La Jornada, Roberto Garduño y Néstor Jiménez). Así es: espionaje ilegal, además de negocios ilegales con los dineros de la nación.

Aquí la columna completa

1,805 hectáreas “excluidas”

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el 4 de junio del año en curso, la Dirección General de Conservación para el Desarrollo, perteneciente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió el oficio DGCD/250/2021 para informar a autoridades comunales de San Luis Potosí que 1805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra.

El escrito fue dirigido a los integrantes del “Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”: Rodolfo Valdés García, presidente; Antonia Menchaca Llanas, secretaria, y María Martina Bravo Menchaca, tesorera. El texto lleva la firma de “M. en D. César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo”.

Sánchez Ibarra divide sus señalamientos en dos apartados. El primero dice: “1, Se respetarán 1,805-48-42 ha al norte de la Comunidad, y se excluyen del proyecto presentado en el citado Aviso”. El fraseo significa que del total del proyecto de declaración de Área Nacional Protegida en la Sierra de San Miguelito se “respetarán” mil 805 hectáreas. Tal “respeto” implica que “se excluyen” de la protección del medio ambiente de la sierra en general, de tal manera que quedan disponibles para operaciones como, por ejemplo, su venta a desarrolladores inmobiliarios que llevan tiempo preparando el arranque de la construcción de un proyecto de residencias de lujo que podría denominarse Cañadas.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Respiro. Un mes más de vida tendrán las empresas outsourcing. El senador Ricardo Monreal informó que habrá un periodo extraordinario para abordar la propuesta de ampliar el plazo de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación. Como acostumbra, el legislador logró el acuerdo más conveniente. Tiene el apoyo a su planteamiento de prórroga, acorde con las intenciones del Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin y la Canacintra. Se busca un lapso para concretar las mejores prácticas fiscales. Lo relevante de esta decisión es que, de acuerdo con los propios empresarios, corresponde a una visión acorde con la situación económica y social. Siempre con la mira en lo que más conviene al país. Una más con el sello Monreal.

- Publicidad -

2. Sordera oficial. “Hoy, Zacatecas vive una ola de violencia inédita, no sólo entre grupos del crimen organizado, sino contra la población civil: policías, médicos, estudiantes, mujeres, niñas, niños, todas y todos se encuentran en constante peligro”, advirtió la senadora Geovanna Bañuelos. Solicitó al gobernador Alejandro Tello Cristerna pedir de manera urgente e inmediata al general Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, que esa dependencia tome el control de la seguridad pública en la entidad, debido a la preocupante situación de inseguridad. Urgen cuerpos con la capacidad para repeler a los criminales y proteger a la ciudadanía. Pero lo que más urge es la llegada de David Monreal, el nuevo gobernador. No tarda.

3. Paso a paso. La reapertura de la frontera común entre México y Estados Unidos para viajes no esenciales no se ha conseguido debido a la variante Delta del coronavirus y a un aumento en el número de contagios en ambos países, informó el canciller Marcelo Ebrard. El gobierno estadunidense advirtió que mantendría, al menos hasta el 21 de agosto, el cierre de actividades no esenciales, como el turismo, de la frontera terrestre con México, que ha estado inhabilitada desde que inició la pandemia. “Lo que teníamos previsto: la variante Delta y el crecimiento de casos en ambos países”, dijo Ebrard. “A nosotros nos hubiera gustado otra cosa, pero hay que seguir trabajando para que ojalá en agosto sí logremos que se reabra”, agregó. No corre prisa. Lo importante es la salud.

Aquí la columna completa