Ciclista mexicana se niega a ir a JJOO por problemas con el COM

Jessica Salazar, ciclista de velocidad mexicana, rechazó su lugar en la prueba olímpica de ómnium, luego de que fuera registrada de último minuto y sin el previo aviso de la Federación Mexicana de Ciclismo (FCM) y el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Por la noche del miércoles, la ciclista de velocidad mexicana Jessica Salazar emitió mediante de su cuenta de Twitter un comunicado oficial a través de un video en el que anunciaba su rechazo a la participación en la justa olímpica de Tokyo 2020 ante una posible convocatoria por parte de México para el evento de ciclismo en la modalidad de ómnium.

Fueron dos los motivos que expresó Salazar sobre la toma de esta decisión: en primera, que ella se enteró de forma extraoficial que tanto la FCM, como la COM, no habían podido registrar a las competidoras originalmente designadas para la modalidad en cuestión, y que ante dicha eventualidad, los organismos mexicanos habían optado por darle el cupo a ella si su previo consentimiento.

La segunda, y más importante, es que ella no está capacitada para ese tipo de competencias, pues como era sabido por las mismas instituciones, se ha dedicado toda su carrera principalmente a los contrarrelojes de 500 metros, por lo que la categoría de ómnium no es su especialidad.

“El día de ayer, me enteré por redes sociales del COM (Comité Olímpico Mexicano) que he sido inscrita para representar al país en la prueba del ómnium. Cabe aclarar que no se me ha notificado formalmente por ninguna instancia ni he sido convocada. El día de hoy quiero notificar que rechazo formalmente la participación en los Juegos Olímpicos en la prueba del ómnium ya que va en contra de mi ética y mis valores como deportista”, dijo.

“Sería el equivalente a hacer correr a Usain Bolt a correr un maratón”

Para dejar más en claro el asunto, sobre todo para aquellas personas que desconozcan del ciclismo de velocidad y de este deporte en general, se refirió a esta situación es comparable con un hipotético caso en el que Usain Bolt, corredor de 100 metros planos, sea puesto competir en un maratón, carrera que consta de una distancia 42.195 km y sumamente distinta a la que él práctica.

“Para los que no son conocedores y podrían pensar en que pudiera asistir y competir en una prueba que no es la mía, en caso de competir sería el equivalente a hacer correr a Usain Bolt un maratón… Mi objetivo no es ir de turismo y hacer uso de un recurso indebidamente sino hacer sonar nuestro himno nacional”, aclaró la ciclista jalisciense.

Cabe señalar que esta no es la primera controversia entre la FMC, el COM y Salazar, pues apenas en junio, la ciclista ya había manifestado un descontento sobre el control técnico realizado para la distribución de las plazas.

En dicha ocasión, ella mencionó que los criterios en las pruebas no habían sido los más convenientes para todas las modalidades, por lo que se temía que tanto ella como algunas de sus compañeras quedaran fuera de la lista de convocadas por esta situación, cosa que finalmente para su persona ocurrió en una primera instancia.

❗️COMUNICADO PLAZA OMNIUM FEMENIL❗️

Parte 1 pic.twitter.com/0LJ8XiDmVt — Jessy Salazar (@JessySalazarV) July 22, 2021