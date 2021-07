-Publicidad-

Los impuestos de predial y limpia en la colonia San Miguel La Rosa, que hasta 2013 pertenecía a San Andrés Cholula, se multiplicaron más del 500 por ciento cuando el asentamiento se incorporó a Puebla capital, a un lado de la exclusiva zona de Angelópolis.

Así lo acusaron vecinos, quienes mencionaron que la Ley de Ingresos 2013 de San Andrés Cholula marcó que el valor catastral de esta zona ascendía a 330 pesos por metro cuadrado, mientras que actualmente, con la Ley de la Comuna capitalina para el ejercicio fiscal 2021, el valor catastral es de mil 708 pesos en San Miguel La Rosa, un aumento del 541 por ciento, en comparación a las tablas de valor del municipio sanandreseño de hace ocho años.

Antes del reordenamiento, el impuesto de limpia era de 285 pesos en la colonia, mientras que a la fecha es de 804 pesos en zonas de “nivel medio”, que supone una subida del 285 por ciento; sin embargo, en caso de áreas residenciales el monto sube a mil 67 pesos, un acrecentamiento de 374 por ciento a la tarifa de San Andrés.

Los colonos exhibieron a Ángulo 7 un recibo de pago predial de su casa correspondiente a 2014, cuando la Comuna de San Andrés cobró 359 pesos de predial, lo cual contrasta con una boleta de 2015, en la que Puebla cobró 18 mil 318 pesos de este impuesto al mismo inmueble, más “recargos”, por lo que en tan solo un año el impuesto se disparó 5 mil por ciento.

En ambos comprobantes también resalta que el servicio de limpia cuesta 285 para Cholula, mientras que la capital pretendía cobrar mil 565 por este impuesto, aunque la vivienda es una residencia habitacional, un aumento del 548 por ciento.

Estos aumentos obedecerían a la colindancia de San Miguel La Rosa con Angelópolis y la Estrella de Puebla, además de zonas residenciales con gran plusvalía en Puebla, una urbanización que avanzó a espaldas de la colonia, de origen popular.

Mantienen inconformidad

Los colonos, que en su momento se inconformaron con dejar San Andrés Cholula, contaron que es una de las fundadoras de la localidad, previo a que siquiera hubiera calles, servicio de luz y telefonía, según contaron, por lo que ahora reprocharon que la capital “aproveche” la plusvalía de la zona.

Fue en 2013 cuando el Congreso local estipuló los límites entre San Andrés y la capital, al delimitar una franja territorial de unos 8 kilómetros donde se asentaron 38 colonias, que se mantenían en incertidumbre respecto a que ayuntamiento pertenecían.

A ocho años del decreto del Legislativo, sostuvieron que la colonia nunca fue consultada por el Congreso sobre qué municipio preferían, pues dijeron que los límites territoriales estaban “muy claros”, por lo que acusa “fue un despojo”.

“No estamos contra el progreso”

Los vecinos afirmaron que no está “en contra del progreso”, respecto a la infraestructura que ha surgido alrededor de la zona Angelópolis, sin embargo, aseguraron que esto ha sido independiente de la comunidad: “empezó cuando no había nada y a nosotros el ayuntamiento (de Puebla) no nos dio nada”.

Comentaron que colonias aledañas, como La Providencia, San José Vista Hermosa, La Concepción, entre otras, se erigieron en zonas populares, aunque ahora describen a San Miguel La Rosa como “el ojo del huracán”, por el avance urbano y el interés inmobiliario del lugar.

En un recorrido realizado por este medio, se observaron algunas viviendas que no superan los 15 metros cuadrados, de un solo nivel, así como una calle sin pavimentación y guarniciones, pues la colonia surge a un costado del río Atoyac, que antiguamente dividía la capital y San Andrés.

“Todo esto son tierras ejidales, de Tlaxcalancingo, que se dividieron en colonias; en 2013 sacaron su decreto sin que supiéramos, aunque la autoridad sí tiene pleno conocimiento, las tierras estaban bien divididas en el decreto de 1962”, afirmaron los colonos, quienes aducen que al menos 40 personas de la inspectoría siguen inconformes con el reordenamiento.

Colonia dividida

Cabe mencionar que, a finales de 2014, cuando se acentuaron los choques entre los vecinos por el reordenamiento, y hasta 2015, hubo una constante falta de servicios en San Miguel La Rosa, lo cual atribuyeron las autoridades capitalinas a una “resistencia” de los colonos, encabezados por María Luisa Cruz Quintero, a quien señalaron de “bloquear” el acceso a la Comuna de Puebla.

En entrevista con Ángulo 7, Cruz Quintero, quien se ostentó como “presidenta territorial” de la colonia, rechazó dichos señalamientos, al asegurar que fue el ayuntamiento quien quitó los servicios de limpia y drenaje “sin previo aviso”, mientras, sostuvo, el recorte fue una medida de “presión”, para que aceptaran pagar impuestos en la capital.

Aseveró que que ella “defendía el territorio”, al aludir que separar a San Miguel La Rosa era atentar contra su identidad de pueblo originario, además de rememorar las versiones periodísticas de que, en esta zona, se planeaba un proyecto inmobiliario.

“(…) Ahorita lo niegan, pero vinieron a sacar fotos de cada casa, para ver cuál se tira y cual se usa para oficinas, eso era lo que querían”, dijo.

Contó que apenas el año pasado tuvieron un acercamiento con la diputada local por Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, a quien pidieron intervenir en la situación, e incluso -mencionaron- acordaron una mesa de trabajo, sin que a la fecha se haya llevado a cabo.