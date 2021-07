-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que con la reforma electoral, de carácter constitucional, que enviará al Congreso, se avanzará en la credencialización y participación de los migrantes en los comicios, pues actualmente es mínima.

Lo anterior, ya que una reportera señaló, en la conferencia de prensa matutina, que los mexicanos que radican en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, no podrán participar en la consulta popular sobre el juicio a expresidentes, a lo que el mandatario destacó que son muchos los requisitos y no se simplifica que puedan votar.

Agregó que tienen que darse facilidades para que se garantice el derecho al sufragio de los cerca de 38 millones de nacionales que viven en el país vecino del norte.

Expresó que la participación mínima de los migrantes se atribuye a que muchos no han regularizado su situación legal, lo cual no lo justifica, pues muchos sí lo están y aún así no participan.

Por ello, dijo que con la reforma electoral se podría atender que se vote y que no sea solo de manera presencial “por el temor de que puedan ser deportados hay que buscar la forma, garantizar a los mexicanos que por necesidad migraron que participen en lo político en su país”.

Espionaje era práctica de gobiernos neoliberales

En otro tema, el presidente aseveró que el espionaje era una práctica que se usaba para intimidar, imponer y controlar, por parte de los gobiernos neoliberales, tanto estatales como federales.

Agregó que se trataba de un jugoso negocio, ya que se gastaron hasta 8 mil 800 millones de pesos en comprar equipo, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que continuar con la investigación al respecto.

Destacó las investigaciones periodísticas que hicieron público el espionaje, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hacia políticos opositores y periodistas, mediante el malware Pegasus.

Descarta afectaciones por variante Delta de Covid-19

López Obrador descartó que la variante Delta del Covid-19 esté causando afectaciones graves, sobre todo en menores de edad, a pesar del alza en contagios en dicho sector poblacional.



Señaló que por la tercera ola de la pandemia, los más afectados, además de los jóvenes, han sido las personas que no se vacunaron, por lo que reiteró su llamado a hacerlo.