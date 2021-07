-Publicidad-

Los Bucks de Milwaukee se coronaron con su segundo campeonato de la National Basketball Association (NBA) después de 50 años de su último título, esto luego de que vencieron por cuarta vez en el sexto duelo de la serie final a los Suns de Phoenix.

Los Bucks de Milwaukee recibieron por la noche de este martes 20 julio en el Fiserv Forum a los Suns de Phoenix, esto el marco del sexto cotejo de la serie final de la temporada 2020-21. Para este encuentro el equipo de Wisconsin llegaba de su tercer triunfo consecutivo con el cual le habían dado la vuelta a una serie que para el juego dos estaba 0-2 a favor de los sureños.

Para las acciones de este enfrentamiento, los de verde habían empezado con el pie derecho, especialmente Giannis Antetokounmpo, que mantuvo una constante batalla contra DeAndre Ayton, saliendo vencedor en la mayoría de las ocasiones, mismas que influyeron para que al término del primer cuarto el marcador estuviera del lado local 29-16.

Sin embargo, los Suns de la mano del mismo Ayton y los triples de Cameron Payne, Tyler Johnson y Chris Paul le dieron el empate a los del estado de Arizona, misma que no desaprovecharon para ponerse posteriormente en ventaja y cerrar la primera mitad del partido con una voltereta de 42-47.

Para el regreso a la duela, Antetokounmpo de nuevo salió inspirado y tomó el rol protagónico del encuentro cargándose a los suyos al hombro, lo que junto a las colaboraciones de Brook Lopez y Jrue Holiday regresaron a los Bucks a una posición de superioridad de hasta 8 puntos; no obstante, «los soles” demostraron no estar muertos y con un gran cierre del tercer periodo volvieron a igualar el tanteador 77-77.

Ya para los últimos 12 minutos de juego, los de Milwaukee fueron en búsqueda de la culminación de lo hecho en los tres partidos anteriores, y con la participación de Khris Middleton y Bobby Portis además de los ya mencionados anteriormente, los de casa pudieron despegarse, y con una última cosecha de puntos de Antetokounmpo por la vía del tiro libre sellaron un marcador final de 105-98 que provocó la euforia dentro y fuera del estadio ante un nuevo campeonato.

The @Bucks come out strong in the 2nd half of Game 6 and keep the energy throughout, completing the Taco Bell Comeback and winning the NBA Championship! pic.twitter.com/idGKHuWFMT

— NBA (@NBA) July 21, 2021