Morena debe recuperar la cercanía con la gente que perdió en los últimos años, así como hacer un análisis de los resultados obtenidos en el proceso electoral y buscar la unidad, señaló el diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, quien no se descarta para la dirigencia.

En entrevista, el legislador comentó que el movimiento no puede solo y fue un “error de soberbia” de algunos representantes del partido pensar que los votos del presidente Andrés Manuel López Obrador los iba a sacar adelante como sucedió en la elección de 2018.

Sin mencionar nombres, catalogó los resultados como graves, pues en algunos casos, como en la capital, hubo casillas en que el Partido Acción Nacional (PAN) tuvo dos o tres a uno contra Morena en votos, lo cual no se tenía que haber permitido siendo el instituto político en el poder.

“Lo primero que se tiene que hacer es analizar que sucedió y porque sucedió, posteriormente es buscar una unidad en el partido y platica real con todos los actores políticos y sociales de izquierda en el estado, para que a partir de ahí sacar un proyecto en conjunto”, asentó.

Dijo que quien aspire a ser dirigente debe generar una unidad y voltear más a la sociedad, pues se dejó de hacer por los problemas internos que se generar, por lo que se le debe apostar al trabajo social y territorial para que se pueda ser competitivo contra el PAN en 2024 y tener buenos resultados.

Refirió que, si bien hay puntos de vista distintos en el partido, se dio “mucha ambición desmedida” de gente que pensaba que tenía la posibilidad de ganar por sí sola, lo cual no fue así, que fue lo que generó la división y es una muestra de la falta de análisis político.

Comentó que se debe hacer un plan de trabajo a 2 años y medio, pero con objetividad, dialogo entre los militantes y con humildad para asumir las responsabilidades que cada uno tuvo, pues solo de esa manera se podrá tener un proyecto importante de cara a 2024.

“Quienes aspiran a la dirigencia deben tomar en cuenta todos estos factores, tomar en cuenta que el estado es muy grande y que el partido igual debe representar a todos, debe ser conciliador, con conocimiento de la entidad y experiencia política”, expresó.

No se debe entrar en confrontación

Si bien dijo que no se descarta para competir por la dirigencia estatal del partido, Carvajal Hidalgo mencionó que se debe analizar quien es el que más le conviene al partido, más allá de ambiciones personales, así como quien es el más aceptado por la militancia.

Detalló que se tiene que hacer un consenso general en el partido, por lo que sostuvo que no entrará en alguna confrontación y menos en la situación que se encuentra Morena, por lo que lo ideal sería un proyecto de unidad, el cual apoyaría, independientemente de quien lo encabece.

“Yo creo que todos pueden ser dirigentes, pero lo importante es que nos reunamos y analizar qué es lo que más conviene, no me descarto, pero si hay un dialogo con los diversos actores sea quien sea voy apoyarlo, no entraré en confrontación, porque eso no funcionan, se necesitan candidatos de unidad”, concluyó.

Es necesario mencionar que Gabriel Biestro Medinilla tras no obtener la candidatura a la capital y tampoco regresar como diputado local al Congreso, anunció que buscará ser dirigente de Morena otra vez en Puebla, cargo que ya tuvo de 2015 a 2018.