El IMSS recomienda para evitar complicaciones alérgicas de verano, provenientes del tipo de ambiente seco, el ventilar las áreas de la casa para que no exista un ambiente húmedo o exceso de polvo, no suspender sus medicamentos de base para no recaer.

Las alergias son una respuesta exagerada del cuerpo hacia cosas del ambiente que generalmente no hacen daño y se manifiestan de diversas maneras en distintas partes del cuerpo, como ojos lloroso escurrimiento nasal, estornudos, tos en exceso o falta de aire, así como erupciones en la piel. Las alergias más comunes son las alergias respiratorias.

Debido a la reacción con alergias estacionales, debe de asegurarse de recibir educación sanitaria, comentó la especialista alergología e inmunología, Gabriela Carrasco Trinidad. Existen tres criterios que son: cuidados del paciente y de su hogar, el tratamiento médico regular y el tratamiento con vacuna, logrando con ello que el paciente se recupere su salud y se reintegre a su vida cotidiana.

Asimismo, se recomienda que para evitar los ácaros se debe de tener limpieza minuciosa en sábanas, almohadas, cobijas, aspirar diariamente, evitar los tapetes, alfombras se reproducen con mayor cantidad afectando a quienes tienen asma, rinitis y dermatitis atópica principalmente, puntualizó la especialista.

Esto ocurre generalmente para quienes son alérgicos a los pastos, al polen del maíz agudizando mayor problema en la nariz, piel, así como los casos asintomáticos. Además, existe la alergia de hongos, en la época de humedad. A quienes tienen asma, rinitis y dermatitis atópica principalmente.

Editado por: Elena Colorado