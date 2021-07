-Publicidad-

Unos 15 mil números de celulares en México, entre ellos periodistas, activistas y abogados, están en una lista de objetivos del malware espía Pegasus, afirmó este domingo una investigación de The Guardian y 16 organizaciones de medios internacionales.

Esta pesquisa es resultado de una filtración masiva de datos por parte de Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro con sede en París y por Amnistía Internacional.

Los datos indican que, desde el 2016, se utilizó el software de forma abusiva y continua, a pesar de las declaraciones de la empresa creadora NSO, que insiste en que el software se ha utilizado contra delincuentes y terroristas.

De acuerdo con el medio, la lista de los números telefónicos en sí no revela que los dispositivos se hayan infectado con el malware de NSO, pero estos datos sugieren que eran objetivos de los clientes gubernamentales de la empresa.

Además, un análisis forense en algunos teléfonos indicó la presencia de rastros de Pegasus.

Está número de periodista asesinado

Entre los números de la lista, se encuentra el del reportero mexicano Cecilio Pineda Brito, dicho dato podría revelar que este periodista fue de interés para un cliente de México, semanas antes del asesinato de Pineda Brito.

Además, de acuerdo con la investigación, en la lista se encontraron otros 180 números de comunicadores pertenecientes a medios como Financial Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

Por otro lado, el análisis de los datos sugiere que México fue el cliente de NSO en incluir más números (arriba de 15 mil) cuando varias dependencias de gobierno adquirieron el malware.



Asimismo, The Guardian y sus socios aseguran que en los siguientes días, revelarán las identidades de otras personas cuyos números fueron hallados en la lista.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Tomán Zerón de Lucio, fue el encargado de comprar el software “Pegasus” el cual se utilizó para atacar a periodistas, activistas, abogados, y defensores de derechos humanos.

LPR