En EU, regresa el público a los escenarios de la WWE

La empresa estadounidense de lucha libre, World Wrestling Entertainment (WWE), informó que el evento de SmackDown de este 16 de julio contará con público en los asientos del inmueble por primera vez después de más de un año y cuatro meses.

Los aficionados de la WWE, vivieron un duro revés en el año 2020, pues la empresa luchística de la familia McMahon, tomó en ese año la decisión de separarse del público ante la emergencia sanitaria mundial por la pandemia del Sars-Cov2. Fue así que el 9 de marzo del 2020 llevó a cabo su último evento con gente en el auditorio en una edición televisada de Raw, mientras que a partir del SmackDown del 13 del mismo mes y año, los eventos fueron a puerta cerrada

No obstante, tras una larga espera, la compañía dio a conocer que el evento de la marca azul de este 16 de julio será la primera en la que reaparezca el público en las gradas, esto después de casi un año y medio sin su presencia. Teniendo al Toyota Center de Houston, Texas como la casa que verá este reencuentro entre luchadores y seguidores.

Y por si esto fuera poco, el mismo Vince McMahon, dueño de la WWE, a través de una publicación en su cuenta de twitter en la que le daba la bienvenida al universo de la WWE, aprovechó el espacio y anunció formalmente que las siguientes emisiones de Money In The Bank del domingo 18 y de Raw del lunes 19 julio, también contarán con asistencia de los aficionados, lo que indicó que este SmackDown no sería un caso aislado, dando inicio al regreso de sus eventos presenciales.

For over a year and a half, we have waited. This weekend, we once again welcome the @WWE Universe back! #SmackDown #MITB #WWERaw pic.twitter.com/Q1GGhLhqRD

— Vince McMahon (@VinceMcMahon) July 15, 2021