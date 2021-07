San Andrés formaliza donación de edificio “Acahualtepetzi” a AC

-Publicidad-

Con el objetivo de que el inmueble denominado “Acahualtepetzi”, situado en San Bernardino Tlaxcalancingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula, no quede en manos de particulares, este día se formalizó la donación a la asociación civil Protectora del Patrimonio.

Así lo dio a conocer la presidenta municipal de San Andrés Cholula, y el secretario de gobernación ante la presencia de funcionarios municipales.

“Lo que ha hecho está administración es devolverle a través de la figura jurídica un predio que pertenece a la comunidad, estaba escriturado este predio a un miembro activo del PAN, lo tenía un miembro del PAN”, sostuvo, la munícipe originaria de San Bernardino Tlaxcalancingo.

Protectora del Patrimonio Comunitario de Tlaxcalancingo, aclaró que surgió para que estos predios no queden en manos de particulares como ha sucedido. “Estos predios no pueden quedar en manos o al resguardo de las juntas auxiliares porque no tienen figura jurídica por eso se dio este paso”

“En esa constitución de la asociación civil, su servidora, así como mi esposo, Javier Elías Amaxal, formamos parte de esa asociación, por eso es que se ha dicho con todo dolo y mala fe que nosotros tenemos un conflicto de intereses porque se cede ese predio, pero esto es producto de un golpeteo político, principalmente de Francisco Osorio que tiene una asociación civil ilegal e ilegítima”, resaltó.

Aunque, dejó en claro que la donación a la A.C tiene condicionantes, como, el predio no se puede dar en comodato, no se puede vender, ni rentar, “tiene muchos candados”

Es importante señalar que este día, el Congreso del Estado aprobó el dictamen con minuta de decreto para autorizar al ayuntamiento de San Andrés Cholula a donar a título gratuito, a favor de la asociación civil Protectora del Patrimonio Comunitario de Tlaxcalancingo, el inmueble identificado como “Acahualtepetzi”