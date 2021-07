FMF abrirá investigación sobre Club Irapuato y su presidente

-Publicidad-

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informó este martes 14 de julio que la Comisión Disciplinaria estaría realizando un proceso de investigación por indisciplina sobre el Club Deportivo Irapuato y su presidente Javier San Román Cervantes.

Durante la pasada temporada 2020-21 de la Liga Premier o Segunda División del fútbol mexicano, el Irapuato, se coronó como campeón de la categoría, lo cual deportivamente le dio el derecho de subir de liga escalando en el sistema de divisiones de este deporte.

Sin embargo, su sueño de un ascenso a la división de plata, la Liga de Expansión MX, se vio truncado por las órdenes del máximo organismo del balompié en México, la FMF, quienes le prohibieron dicho mérito.

Según lo informado por la misma federación el pasado 5 de julio, al realizarles una auditoría descubrieron que el conjunto guanajuatense no tenía permitido el ascenso de categoría ante la falta de requerimientos mínimos en cuestión de estructura financiera, control económico y estructura legal. Esta situación causó la molestia en la misma institución, así como en los seguidores de los “freseros”.

Es por esta razón que tanto directivos como aficionados tomaron cartas en el asunto. Mientras el grupo de animación incitaba a la reproducción de gritos homofóbicos en las tribunas de los estadios con la idea de perjudicar a la FMF ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el presidente del club, Fernando Javier San Román Cervantes, fue por una vía más legal, enviándole una carta al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, solicitando su apoyo en su caso.

No obstante, estas protestas no sentaron bien ante el organismo del fútbol, por lo que este mismo mediante un comunicado difundido el martes 14 de julio en sus redes sociales, expresó que a través de la Comisión Disciplinaria iniciara una investigación sobre Club Irapuato y de su presidente ante las declaraciones publicadas tanto por la institución como por la persona mencionada, atendiendo a los artículos 74, 84 y 85 del Reglamento de Sanciones de la FMF.

Por el momento, el único integrante o representante del equipo que ha dado declaración respecto al caso es el director técnico del Irapuato, Javier San Román Celorio, hijo de Fernando Javier San Román Cervantes, quien ha expresado el deslinde de su persona ante la carta emitida por su padre.

En cuanto a la carta que subió mi Papá hoy a redes, no estoy de acuerdo, Comí con el el martes, y habíamos quedado en dialogar con la @FMF y si no irnos en paz del fútbol. Siempre estaré a favor del diálogo y no de la confrontación.