Liga Americana se lleva de nuevo el juego de estrellas MLB

El equipo de la Liga Americana se sobrepuso por 5 a 2 al conjunto de la Liga Nacional, esto en el Juego de las estrellas de la Major League Baseball (MLB) 2021; al término del partido, Vladimir Guerrero JR se llevó el premio Most Valuable Player (MVP).

Este martes, se llevó a cabo desde el Coors Field de Denver, Colorado, la edición 2021 del juego de estrellas de la MLB, en el cual los mejores jugadores de la Liga Nacional se enfrentaron a los peloteros más destacados de la Liga Americana. Para esta cita, el estadio acumuló una asistencia de 49.184 espectadores en las butacas.

Las alineaciones de ambas escuadras fueron seleccionadas por los aficionados mediante de una votación en línea, siendo las siguientes las listas que al final saltaron al diamante:

Por parte de los jugadores de la Liga Americana, iniciaron Shohei Ohtani, Vladimir Guerrero JR, Xander Bogaerts, Aaron Judge, Rafael Devers, Marcus Semien, Salvador Pérez, Teóscar Hernández, Cedric Mullins y de lanzador Ohtani.

De lado de los jugadores de la Liga Nacional comenzaron Fernando Tatís JR, Max Muncy, Nolan Arenado, Freddie Freeman, Nicholas Castellanos, Jesse Winker, Jacob Tyler Realmuto, Bryan Reynolds, Adam Frazier y como lanzador, Max Scherzer.

Pasando a las acciones del partido, este se inauguró con una tanda por equipo sin movimientos en el 0-0 inicial, fue en la segunda entrada que el marcador se abrió con una carrera a favor de los de la Americana, misma que replicaron en el siguiente inning con un cuadrangular de Guerrero JR para ponerse 2-0 al frente. En cuanto a la defensiva del equipo “azul”, se lució durante cuatro innings seguidos, en los que dejó en ceros a los de la Liga Nacional.

Para el quinto episodio, las emociones se detonaron, pues los de la Liga Americana subieron su ventaja a cuatro, y cuando esto parecía ir liquidando las aspiraciones nacionales, en la baja de la entrada Realmuto pegó un home run que le dio oxígeno a los suyos; no obstante, para la sexta ronda, Michael Zunino, sacó la tercera bola del estadio en el encuentro, con el que los de “azul” se pusieron 5-1 arriba, mismo marcador que a su vez fue cambiado una ocasión más por los de la Liga Nacional que pusieron el 5-2 en este mismo inning.

Ya en las últimas entradas, los bateadores padecieron del juego de las defensivas, pues los de la Americana por fin fueron domados y por lo que dejaron de agrandar su cosecha; sin embargo, esto sirvió de poco para los de Nacional, ya que en sus turnos al bate estos no obtuvieron provecho de ellas, a lo que por el contrario, solo vieron como se les impedía la remontada, por lo que la pizarra se cerró con un 5-2 final para la Liga Americana.

De esta manera, el equipo americano consiguió su victoria número 46 en este tradicional duelo, la octava consecutiva desde 2013. Asimismo, aumentó su hegemonía a una diferencia de tres partidos sobre los conseguidos por los de la Liga Nacional. Además, se le agregó que tras la finalización del juego, Guerrero JR, de los Blue Jays de Toronto, fue coronado con el premio al Jugador Más Valioso de la noche, convirtiéndose en el más joven en obtener este logro con solo 22 años.

22 years old and already a superstar.

Vladimir Guerrero Jr. is your @Chevrolet #AllStarGame MVP! pic.twitter.com/ZjAFvYodn0

— MLB (@MLB) July 14, 2021