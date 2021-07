“Las dos estafas del Madrid: Raúl y Casillas”: Florentino Pérez

-Publicidad-

La prensa española filtró unos audios del 2006 en los en los que el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, arremetía con sus palabras en contra de los exjugadores históricos de la institución, Iker Casillas y Raúl González.

Este 13 de julio, el periódico español, El Confidencial, difundió audios en los que Florentino Pérez mantenía conversaciones comprometedoras con el Club. En estas grabaciones, el presidente, acusaba que por causa de los futbolistas, él había dejado su cargo, catalogando a estos como seres «egoístas, pues según se presume, estos sonidos fueron grabados en 2006, año en el que dimitió de su primer mandato de los “merengues”.

«Los jugadores son unos egoístas. No se puede contar con ellos para nada y además, el que cuente con ellos se equivoca. Te dejan tirado y tal. Es una tontería…Yo tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas«, se escuchaba a Florentino Pérez decir.

Sin embargo, lo que resalta en estas grabaciones es que principalmente arremetía contra dos de las principales caras del equipo de ese entonces y que hoy son estandartes históricos del club, Raúl González e Iker Casillas, pues, en los audios, Pérez señalaba a estos dos futbolistas como las “estafas” del Real Madrid, e incluso les recriminaba por aspectos como su físico, el intelecto y sus relaciones personales.

«Las dos grandes estafas del Madrid son, primero, Raúl y, segundo, Casillas… Raúl está destrozando el Madrid y todo, destroza todo para que… O sea, él ‘o yo o el caos’. El caos, claro…Raúl es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores para que digan: ‘Es que es el Madrid el que está mal, no Raúl’. Es terrible lo malo que es el chaval… Y luego…joder, Raúl, macho, tiene problemas en su casa… Pues si tienes problemas en su casa divorciate o separarte, yo qué sé”.

“Casillas no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil», indica.

Agregó: «Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido…A Casillas le quieren todos. Acojonante. Es una cosa acojonante, pero claro, eso lo da el fútbol. Yo, vamos a ver. Casillas no tiene ni estatura ni ve bien, yo creo».

Respuestas ante la polémica

Tras la difusión y replicación del tema y los audios en diversos medios, el Real Madrid emitió un comunicado oficial, en el que Pérez señaló que estas palabras provenían de una conversación suya que había sido grabada sin su consentimiento por el periodista José Antonio Abellán.

- Publicidad -

Indicó que toda esta situación se debería a una respuesta a su controvertida y fallida iniciativa por crear una “SuperLiga” en Europa, la cual buscaba suplir a la Liga de Campeones de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), solo que con la diferencia de en ella participarían los clubes más mediáticos del continente, mismos que controlarían la organización de la competición y no la confederación como lo hacen tradicionalmente los torneos continentales.

“Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.”

“Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen. Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga”.

Comunicado del presidente del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

Ante tal escándalo en contra de su persona, Pérez, informó que estaría tomando acciones legales en colaboración con su equipo de abogados: “He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar.”

-Publicidad-

En cuanto a los exfutbolistas mencionados en los audios, estos se han limitado a dar declaraciones. Incluso, no se ha visto acción alguna por parte de Raúl, que actualmente continúa siendo parte del equipo pero en el puesto de entrenador del equipo filial, el Real Madrid Castilla.

A continuación un enlace a los audios completos.

Fuentes: El Confidencial