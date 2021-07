-Publicidad-

El tenista suizo, Roger Federer, informó que no podrá estar presente en la pelea por la medalla de oro olímpica en su disciplina, esto luego de que indicó que durante su participación en Wimbledon padeció de lesiones en su rodilla.

Durante el 13 de julio, el suizo anunció, a través de sus redes sociales, que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. En esta publicación informó que el motivo de esta situación se debe a que el último torneo que disputó, el de Wimbledon, se resintió de una lesión en la rodilla derecha.

“Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré alentando mucho. ¡Como siempre, Hopp Schwiz!”, expresó el tenista en redes sociales.

Cabe recordar que en el pasado Grand Slam británico, Federer, quien es el jugador que más veces ha escrito su nombre en la pared de ganadores de este torneo (en ocho ocasiones), tuvo una sorpresiva caída en los cuartos de final frente a Hubert Hurkacz, el número 14 del ranking de la asociación en ese momento. En dicha ocasión, el de la ciudad de Basilea perdió en tres sets seguidos por 6-3, 7-6(7-4), 6-0.

Ahora, con esta noticia, Federer confirmó que no podrá disputar la única y última competición de tenis de gran renombre que se le ha negado, la medalla de oro olímpica en singles. Si bien el suizo logró campeonar en Pekín 2008, este fue en la modalidad de dobles junto a su compatriota, Stanislas Wawrinka; cuando disputó los torneos de individuales, lo más alto que llegó fue a la presea de plata en Londres 2012.

Por el momento, no se ha informado sobre si su rehabilitación tendrá alguna duración determinada, o si es que participará en un torneo posterior, pero se espera que el tenista pueda estar listo y presente el 30 de agosto en Nueva York para el Abierto de Estados Unidos