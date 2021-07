Robots suplirán a los humanos en las gradas en Tokyo 2020

-Publicidad-

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 consideraron la posibilidad de que los robots Pepper y Spot ocupen las gradas de los estadios, esto tras las restricciones sanitarias impuestas en Japón por la pandemia de Covid-19.

El pasado 8 de junio, la ministro a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo, Tamayo Marukawa, anunció que el evento será a puerta cerrada y sin público, a causa de la declaración de “estado de emergencia sanitario” que emitió el gobierno nipón ante la alza en los contagios de coronavirus en dicho país.

No obstante, esta limitación solo ha parecido afectar a los humanos, pues el país del sol naciente encontró una alternativa que podría animar a los deportistas sin la necesidad de que la población se ponga en riesgo a los contagios y esta opción se trata de los robots.

Los modelos robóticos Pepper y Spot fueron considerados por los organizadores del evento olímpico como una posibilidad para que funjan como los nuevos acompañantes de los atletas en las gradas de los estadios durante la gran justa. Además, estos aparatos pueden ser programados para la realización de coreografías con banderas que amenicen las competiciones con algo más que solo su presencia.

Cabe señalar que estos dispositivos electrónicos ya tuvieron la experiencia de suplir al público humano con anterioridad, pues, tras las primeras restricciones en Japón en 2020 con la llegada del coronavirus y con el posterior regreso de las actividades de Liga Japonesa de Béisbol Profesional, estos robots fueron los primeros en estar presentes Fukuoka SoftBank Hawks para alentar a los peloteros en sus juegos de local.

VIDEO: Robots cheer players in Japanese baseball stadium.

Boston Dynamics «Spot» and Softbank Robotics «Pepper» cheer before the game between the Fukuoka SoftBank Hawks and Rakuten Eagles. Up to 5,000 fans will be allowed to attend baseball games from July 10 pic.twitter.com/SDKOiNr36I

— AFP News Agency (@AFP) July 9, 2020