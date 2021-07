-Publicidad-

La presidenta del Congreso Local, Nora Merino Escamilla, dejó entrever que la Ley de Desaparecidos de Puebla no se aprobaría en esta Legislatura, ya que no ha sido dictaminada en comisiones y solo queda una sesión en el periodo ordinario, que concluye el jueves.

Esto a pesar de los señalamientos que ha habido tanto por el colectivo Voz de los Desaparecidos, así como de instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana, que dijeron que el plazo límite que tenían para hacerlo es el 15 de julio para cumplir con el compromiso que hicieron.

Al respecto, la legisladora morenista comentó que la Comisión de Procuración y Administración y Justicia aún no ha puesto sobre análisis la iniciativa que se tiene, por lo que reconoció que está no sea resuelva en la actual legislatura.

Dijo que ella no puede comprometer el trabajo de la comisión, la cual está presidida por la diputada María feo Carmen Cabrera Camacho, pues ella es la que marca sus tiempos y ante solo deben esperar a que sea aprobada para después pasarla al pleno.

“La Ley no está dentro del marco de mis completas competencias poder atraerla y poder sacarla, aunque si es un compromiso y es algo que estoy procurando y estoy checando el avance porque además de una armonización, es algo necesario para el estado”, asentó.

Rechazó que el retraso sea porque estén esperando que el gobernador Miguel Barbosa Huerta mandé una iniciativa, sino que señaló que se tienen que tomar en cuenta todos los factores para no rebasar las atribuciones que como Legislativo estatal tienen.

Sin embargo, Merino Escamilla dijo que “no podía asegurar” que se llevará a cabo una sesión extraordinaria que sea aprobada o no, pues revisarán los tiempos y si las necesidades lo requieren y la ley está lista se haría.

No esperan la iniciativa del Ejecutivo, dice “No se trata de si el Ejecutivo manda una iniciativa inmediata o no para que se legisle de inmediato, no es que esperemos está ley, sino que la que se tiene en la comisión pueda después de su cabildeo y estudio ser aprobada, pues es importante que todos estén conformes con ella”, expresó.

Es necesario precisar que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana manifestó que el Congreso local tiene hasta el 15 de este mes para cumplir con aprobar la ley, toda vez que es cuando termina el periodo ordinario.