Fuerte lucha por la Udlap y Batres vuelve a administrar CDMX

Electricidad: reforma constitucional// AMLO: primero el interés nacional// Cuba: 60 años de bloqueo genocida

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que pequeño, pero poderoso, el voraz grupo político-empresarial que por cuatro décadas controló y se apropió de los bienes nacionales se niega a que el gobierno federal ponga orden en el sector eléctrico –vilmente entregado a particulares por el régimen neoliberal– y bloquea todo intento por lograr ese objetivo, para lo cual, entre otros elementos, cuenta con la ayuda de dos diligentes jueces federales que, en nombre de la libre competencia, de inmediato frenaron la entrada en vigor de las reformas a Ley de la Industria Eléctrica propuestas por el presidente López Obrador y aprobadas por el Congreso. En pocas palabras, el Poder Judicial descaradamente al servicio de esa caterva y en contra de la nación.

A raíz de la promulgación de la citada ley y el decreto respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación (10/03/21), la maquinaria del grupo voraz –que se niega a dialogar y negociar– comenzó a otorgar cientos de suspensiones provisionales (que se hicieron definitivas) contra la decisión del Ejecutivo y del Legislativo. Los dueños de las firmas extranjeras y algunas mexicanas están muy molestos por la modificación legal, aun cuando fueron beneficiados con contratos leoninos, dijo entonces López Obrador, y ejemplificó con el caso, vergonzoso y humillante de la trasnacional española Iberdrola.

La intención de los citados cambios a la ley eléctrica, detalló el Presidente, es “quitar las aristas más filosas (de la reforma energética de Peña Nieto) para que se vayan a robar más lejos; defenderé la política energética de mi go-bierno, no como amenaza, sino para recordar, como hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas, que quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria”.

Martí: el refuerzo necesario

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la llegada de Martí Batres a la secretaría general del gobierno de la Ciudad de México (programada para el próximo jueves) constituye un especial refuerzo político para Claudia Sheinbaum, quien tendrá más tiempo para pensar en el futuro presidencial, mientras el senador, que para entonces ya habrá obtenido licencia, se encarga del presente y a la vez piensa en su futuro como posible relevo de la científica.

No es un mensaje menor el que mandan a Sheinbaum, pero parece ser solo correctivo (2021) y no de castigo real (2024): encajan a un político-político en el entorno “técnico” y frío que incubó la peor derrota de la izquierda partidista desde que en 1997 asumió el control de la Ciudad de México.

Batres ha tenido cargos de relevancia nacional (fue presidente nacional de Morena), pero su experiencia y base social están en la capital del país, en donde ha sido asambleísta y jefe político de la semilla de congreso local llamada Asamblea Legislativa, diputado federal, subsecretario de gobierno, secretario de desarrollo social y dirigente partidista, además de su actual senaduría.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Se abre el abanico. De acuerdo con las declaraciones presidenciales, al enumerar a los posibles sucesores del proyecto de nación, hay un detalle digno de análisis. En el pasado, difícilmente a un legislador se le brindaba la posibilidad de ser presidenciable, pero los tiempos cambian. Y esto beneficia a la democracia y al país. La terna para 2024 contempla ahora a dirigentes parlamentarios, y es aquí donde se potencializa la figura del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Hombre clave, con experiencia política para ser protagonista directo del cambio, tanto en el partido como en los acuerdos con otras fuerzas. Que lleguen los mejores, los más convenientes, ésa es la idea. No lo descarten. Se lo ha ganado.

2. Cuenta regresiva. Al gobernador de Campeche no le alcanzan las horas para entregar créditos, inaugurar obras, brindar apoyos de última hora y tratar de salir lo mejor librado posible de una no del todo pulcra administración. Los hashtags #LaydaGobernadora y #NiUnFraudeMás indican cómo marca el termómetro social, a unas semanas de que Carlos Miguel Aysa González entregue las riendas del estado. Sin embargo, en sus prisas, olvida otros puntos de vital importancia, como la vacunación en Ciudad del Carmen, donde le exigen una explicación de por qué se detuvieron las aplicaciones. No todo es tomarse la foto, señor. Si pretende un mejor juicio de la historia debió pensarlo desde antes, ya le agarraron las carreras.

3. Cambio abrupto. El exsenador Armando Ríos Piter asumió el cargo de rector interino de la Universidad de las Américas Puebla, de acuerdo con el nuevo y súbito patronato de la Fundación de la UDLAP, y de inmediato indicaron que hay elementos para señalar al exrector, Luis Ernesto Derbez, y a vicerrectores por el delito de lavado de dinero. El también exaspirante a la candidatura independiente para la Presidencia de México en 2018 llegó al cargo luego de que el Patronato iniciara una serie de auditorías contra la anterior administración. Desde que investigaciones revelaron desvíos, la lucha ha sido fragorosa por el control de la universidad. ¿A qué llega Ríos Piter? Seguramente a limpiar la casa, ¿o alguien lo duda?

