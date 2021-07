-Publicidad-

La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que será “más complicado, pero no imposible”, conseguir acuerdos en la Cámara de Diputados para que pasen las reformas sobre industria eléctrica, la mariguana y la despenalización del aborto.

Así lo manifestó este martes en conferencia de prensa, al finalizar su participación en el Foro “Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación”, donde respondió preguntas de reporteros sobre los avances en las reformas impulsadas desde el gobierno federal y Morena.

En primer lugar, mencionó la energía eléctrica, que no energética, sino eléctrica, que considera un tema de seguridad nacional, y respecto a la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que debe ser constitucional.

“Les voy a decir algo, la energía eólica y la energía solar son energías intermitentes y que van a la red de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando no hay viento, no produce energía. Cuando no hay sol, tampoco (…) Entonces, se tiene que acudir a las fuentes tradicionales que producen energía, por ejemplo, el carbón”, expuso.

Sobre la Ley de la Cannabis y la despenalización de aborto hasta la semana 12 de gestación, reiteró que ha defendido ambas durante su coarrera judicial, y confió en que la menos la refoma para mejora los servicios ddde saud para las mujeres que abortan.

Ante la pregunta sobre si será más complicado crear acuerdos en la Legislatura federal entrante, donde Morena sólo tendrá mayoría simple con sus aliados, la funcionaria lo reconoció, pero indicó que “vamos a argumentar para convencer, no vamos a imponer”.