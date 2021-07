Barty y Djokovic se consagran campeones de Wimbledon

-Publicidad-

Ashleigh Barty y Novak Djokovic se alzaron como capeones en el césped de Wimbledon; mientras que la australiana consiguió su primer título de este Grand Slam, el serbio sumó su vigésimo trofeo de esta categoría y su tercero en este año 2021.

Durante los 11 y 11 julio, Wimbledon, vivió sus últimos instantes de su edición 2021, ya que este fin de semana se jugaron las finales individuales de las dos ramas de la competición. En el primer día, Ashleigh Barty y Karolína Plíšková, disputaron la final femenil, mientras que en el segundo Novak Djokovic y Matteo Berrettini hicieron lo propio en la varonil.

Final Femenil–Barty vs Plíšková

El partido empezó con la australiana dominando gracias a su precisión en los tiros pegados a las esquinas, ante los cuales, Plíšková no tenía respuesta, cayendo en cierto grado en la frustración y en los errores. Fue después de que Barty consiguió el 4-0 en el set que la europea pudo dejar huella en la pizarra, aunque ya fue tarde para salvar un primer asalto que terminó 6-3 en su contra.

Para la segunda parte, Plíšková continuó yendo a más, y aunque Barty no bajó su nivel y le complicó el inicio, la checa supo responderle con la misma moneda, tiros fuertes que iban principalmente a los ángulos del fondo. De esta manera llegaron al tie-break en el 6-6, donde la número 8 de la preclasificación le plantó cara a líder del ranking para ganar el parcial 6-7 (4-7).

Para el inicio del tercer set el juegó se empezó a inclinar a favor la la número uno de la Women’s Tennis Association (WTA), y tras haber quebrado el primer saque de la de República Checa la australiana logró ponerse 3-0 arriba. Si bien Plíšková aún presentó pelea, el dominio de la Barty fue imposible de superar, dejando al final una marcador de 6-6, 6-7 (4-7), 6-3.

De esta manera, Barty se coronó con su segundo Grand Slam y el primero de Wimbledon, en una final femenil con dos debutantes para la última instancia, lo cual no se veía desde 1977 cuando Virginia Wade venció a Betty Stöve.

Final varonil-Djokovic vs Berrettini

El primer set empezó siendo repartido entre los finalistas, con dos juegos por bando, aunque luego el serbio logró despegarse para ponerse 5-2, pero cuando todo indicaba que Djokovic se iba a llevar el primer asalto, una remontada por saques ace y tiros potentes por parte de Berrettini le regresaron a la pelea por la ronda, obligando a disputar un tie-break en el que se culminó la voltereta dejando un parcial de 6-6(2-7) favor del italiano.

El segundo episodio la historia fue muy similar a la del inicio; Djokovic se fue arriba 4-2, otro retorno del italiano, pero en esta ocasión el serbio no dejó escapar el parcial llevándoselo por 6-4. En cuanto al tercer set, fue más parejo, con los dos tenistas intercalando victorias entre los juegos, y de no ser porque que el líder del ranking de asociación quebró el saque en su tercer juego ganado, el marcador de la tanda posiblemente no hubiera quedado en otro 6-4 para “Nole”.

Para el cuarto round de la final, Djokovic, que de a poco se fue imponiendo con su tiro de revés, se mostró más sólido ante un italiano que empezó a depender únicamente de sus saques; es por ello que cuando el balcánico quebró el juego del set esto fue letal para finiquitar el partido con un resultado final de 6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3

De este modo, Djokovic empató la cantidad de más títulos de Grand Slam cosechados por un solo jugador con 20, alcanzando a sus contemporáneos Rafael Nadal y Roger Federer. Además de que en caso de obtener el US Open sería el primer tenista en conseguir una temporada «Grand Slam” desde 1988, y que si a ello se le suma una posible medalla de oro olímpica se convertiría en el primer varón en obtener un Golden Slam.

En cuanto a los siguientes torneos de alta relevancia primero serían el de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el cual estaría dando inicio el 24 de julio, mientras que el último de los cuatro grandes torneos del año, el Abierto de Estados Unidos, será hasta el 30 de agosto