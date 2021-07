-Publicidad-

Cartas a Gracia

El conflicto entre personal docente y directivo, organizaciones gremiales y la Unidad del Servicio de Carrera para Maestras y Maestros (Usicamm) escala, y a tal grado, que mereciera la exigencia del SNTE para que Usicamm -organismo burocrático encargado del ingreso y promoción- «investigue a los responsables de lucrar con la promoción docente» (Comunicado 26-2021, SNTE del 6 de julio), en aras de proteger los intereses profesionales de 5 787 docentes cuestionados. Mediante ese documento Gracia, el SNTE acotaría que «la Usicamm es la única responsable de la elaboración y administración de los instrumentos de evaluación» -cuestión que por cierto no se encuentra a discusión, por el momento- y se pronunciaría por evitar acciones que perjudiquen la imagen profesional del personal docente.

Para entender la molestia de Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, habría que remitirse al documento que la origina. Ese mismo día y seguramente con algunas horas de diferencia, en el Boletín SEP no 144 Publica la Usicamm resultados del proceso de selección a cargos de dirección y supervisión en Educación Básica, puntualizaría las siguientes fases: Etapa 1 «[…] se identificaron 79 participantes que incurrieron en conductas atípicas durante la aplicación del Instrumento de Valoración de Conocimientos y Aptitudes […] Etapa 3. Cuestionario de habilidades directivas. Se identificaron cadenas de respuesta 100 por ciento idénticas en el Cuestionario de Habilidades Directivas, es decir, respuestas correctas e incorrectas exactamente iguales entre 5 mil 787 participantes«. Al buen entendedor pocas palabras Gracia, los términos «conductas atípicas [y] respuestas correctas e incorrectas exactamente iguales entre 5 mil 787 participantes», evidencia que, de acuerdo con la Unidad, las y los pillaron haciendo trampa.

De ahí que el conflicto entre la autoridad responsable y la representación mayoritaria de las y los trabajadores de la educación -incluidos los docentes cuestionados- se incremente. Tal parecería que se encontrarían jugando al gato y al ratón, o al teléfono y al correo electrónico descompuesto, o tal vez buscándole tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Dichos que permitirían quejarse de la modernidad y de las nuevas formas de atención digital. No sé si coincidas conmigo Gracia, pero al parecer, entre las cuestiones que a cualquiera sacan de quicio, encontrarías el de la solución de conflictos a través de una línea telefónica, en la que la atención personalizada brilla por su ausencia; lo mismo sucedería intercambio de correos electrónicos institucionales. En el primer caso y como ahora es costumbre, del otro lado contestaría un call center en el que un ordenador, inicia con una retahíla de enlaces que te remiten a diferentes opciones en las que no se resuelve absolutamente nada, hasta que finalmente, cuando algún ejecutivo te «asiste» y esperas que concluya, por ejemplo, la cancelación de un servicio contratado, al tiempo otro ejecutivo señalaría que la cancelación «solicitada» no operó por generarse «otro cargo» posterior a la fecha de tu primer conversación, alargando los cobros indebidos; y en el segundo, mediante correos institucionales en los que contesta lo mismo Chana que Juana, quienes se deslindan de la respuesta escalando la responsabilidad hacia otros personajes. Ese ejemplo coincide con la cancelación reciente por parte de Usicamm, del examen de ingreso al servicio de carrera que tuvo que ser reprogramado ante la falla generalizada de la plataforma de aplicación del examen.

La indignación de docentes ante la cancelación del examen vendría de la mano y daría sustento a la protesta formal del SNTE; organización que, en el mismo documento, haría eco no solo de la preparación «profesional y seria» de las maestras y los maestros, sino también de los cuestionamientos formulados en contra de una instancia -la Usicamm, supletoria del INEE- cuestionada «acremente» por su mal desempeño. De acuerdo a la Unidad del Sistema, 5 787 de tus compañeras y compañeros Gracia, de un total de 46 541, el 12.23 por ciento del total de los docentes «inscritos en la evaluación para la promoción vertical 2021-2022«, reportado por el Boletín SEP no 96 publicado el pasado 17 de mayo, habrían sido «pillados» haciendo trampa; cuestión que si de por sí ya sería escandalosa como nota, evitaría la reflexión sobre el carácter de un organismo que ha caído en un total descrédito y es cuestionado por los afectados.

La evaluación voluntaria para promoverse, elegida de manera libre por 46 541 docentes, patentizaría la disposición de un sector amplio de magisterio nacional para optar por un sistema transparente de ascensos, que dejaría de lado compromisos políticos y de cualquier otra naturaleza. Promociones que les permitirían mejorar ingresos profesionales y/o ejercer una responsabilidad de mayor jerarquía; sin embargo, para que funcionase como alternativa deberían realizarse con certeza, claridad y transparencia, a fin de evitar la corrupción y la cooptación política tan cuestionada. Mientras tanto agradezco que me enviaras la opinión de Anel Guadalupe Montero Díaz en la que cuestiona ¿Quién examina a la @USICAMM_OFICIAL?, en tanto reflexionaríamos si pillaron a 5787 docentes haciendo trampa y encuentran a la o al responsable de la venta del examen, Gracia.

