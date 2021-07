Gasera para precios justos y revive caso Florence Cassez

-Publicidad-

Crean gasera gubernamental

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que tras el anuncio presidencial de ayer no faltará el cretino que grite vamos directo al comunismo, porque el sistema de libre empresa ha sido violentado por la decisión gubernamental de crear un consorcio público denominado Gas Bienestar, porque injustificadamente ha estado aumentando el precio (de ese combustible) en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no se incremente por encima de la inflación, según declaró Andrés Manuel López Obrador. Se trata, dijo, de proteger a la economía popular.

En la mañanera de ayer el mandatario hizo el anuncio, tras detallar que son cinco grandes empresas las que distribuyen casi 50 por ciento del gas licuado de petróleo (LP) en el país y se quedan con márgenes de utilidad muy altos. Petróleos Mexicanos vende a un precio y ellos lo (re) venden al consumidor a un precio muy elevado, mientras la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) confirma, por su hubiera duda, que es un cero a la izquierda.

Ante tal panorama, el presidente López Obrador explicó que mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia, porque no hay.

¿Quién es quién en los montajes?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en Palacio Nacional continúa, trastabillante, el ejercicio de defensa mediática que exhibe piezas periodísticas mentirosas o abiertamente tendenciosas. El lunes próximo, a su vez, están citados a una diligencia judicial diversos personajes relacionados con algo más que la mentira o la exageración, es decir, con el criminal montaje de una falsa detención en vivo de presuntos integrantes de una banda de secuestradores, los Zodiaco, liderados, según esa versión, por la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta.

Además de la participación de quien era conductor de noticieros de Televisa, Carlos Loret de Mola, debería declarar Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias de la televisora en mención. Sumamente esclarecedor sería que aceptaran el careo solicitado por Vallarta (quien lleva quince años encarcelado, sin sentencia), a menos que prefieran recurrir a tretas legaloides para no enfrentar el caso.

En otro tema: en entrevistas por separado, Layda Sansores (https://bit.ly/3yychAy ) y Alfredo Ramírez Bedolla (https://bit.ly/3AAqj6q ), gobernadores electos de Campeche y Michoacán, respectivamente, señalaron que han escuchado testimonios u obtenido evidencias de irregularidades cometidas por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, en la primera entidad, y por Silvano Aureoles, en la segunda, durante sus ejercicios al frente de los aparatos burocráticos estatales. Más deberían estar dedicados a una adecuada transferencia de poderes y en asesoría jurídica, ante riesgos de cárcel, los mencionados Moreno y Aureoles.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Reprobado. En la larga la lista de desatinos que deja el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, uno lacera a la sociedad. Valeria Carrasco, mujer trans de 25 años, fue localizada muerta al interior de su hogar, en el municipio de Villa de Álvarez. Murió torturada y asfixiada. Con éste, suman tres transfeminicidios en el estado en lo que va del año. La muerte de Valeria se suma a la cifra de crímenes de odio ocurridos en México. De 2014 a 2020, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT+ registró 209 casos, repuntando al 2019 con el mayor número. Peralta Sánchez ha fallado a todos, y lo más grave es que no hizo nada por los sectores más vulnerables. Pero ya se va, feliz y contento. Que lo disfrute, mientras dure.

2. Hasta las últimas consecuencias. Por mayoría de votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió admitir a trámite la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas para que el Tribunal Constitucional resuelva si el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene o no fuero constitucional. El recurso fue promovido por el Congreso tamaulipeco en contra de la decisión del 30 de abril del Congreso de la Unión, erigido como jurado de procedencia, para retirar el fuero al gobernador, acusado por la UIF de presunta defraudación fiscal. Es muy claro que en esta persecución hay mucho de tinte político, recuerden que quien tiene la última palabra es la ley. Y quien la debe la paga.

3. ¿Fake News? Mediante un comunicado de prensa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el club de futbol profesional Correcaminos, perteneciente a la casa de estudios, negaron las acusaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso por el presunto desvío de recursos, las cuales involucran al gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y familiares. “La institución niega rotundamente estar implicada en el presunto desvío de recursos en operaciones financieras y reitera su compromiso en el cumplimento con sus funciones sustantivas ante la sociedad y en la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal”, señala la UAT. Grave acusación a la 4T.

