Aquiles Córdova llama a luchar por los derechos

-Publicidad-

El líder del Movimiento Antorchista nacional, Aquiles Córdova Morán, indicó que ante la falta de resultados de la Federación, el pueblo debe luchar por sus derechos, libertad y bienestar.

Tras analizar el tercer aniversario de la gestión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el líder destacó cómo en el discurso del Ejecutivo se reproduce la persistente negativa frontal a hechos muy evidentes faltando a la verdad, por lo que mentirle al pueblo es ya una política de Estado; admitir los errores en la gobernabilidad del país y desatención a los problemas nacionales, acotó, “implicaría renunciar al cargo” o exponerse a una “auténtica rebelión popular” debido a la falta de resultados en la primera mitad del sexenio morenista.

Coincidió con la oposición cuando afirma que López Obrador ha dado más informes que resultados, sin embargo, puntualizó, hay algo más importante en el carácter monótono y repetitivo, no son simples errores del mandatario, sino “un plan para confundir y manipular a la gente poco informada”, es decir, al pueblo mexicano, alertó. Además, Córdova Morán dijo que la mentira es una necesidad, una cuestión de Estado para la 4T, porque sin ella el poder se les escaparía de las manos. Tenemos, pues, mentira para rato; no nos engañemos ni perdamos el tiempo tratando de sacar al presidente de su “error”

Para concluir, citó a periodistas como instancias de reconocida solvencia, y quienes han investigado y cuantificado esta tendencia de dar afirmaciones no demostradas ni demostrables, ciertas solo en parte o francamente falsas hasta ubicarlo como una característica más reveladora del estilo obradorista. El cenit son las 56 mil mentiras en las mañaneras, documentadas por la consultora SPIN y el Informe del 1º de julio tuvo exactamente esta cuestión de Estado de faltar a la verdad, y por eso estuvo colmado de “inexactitudes, cifras y datos, no comprobables por el público”.

Entre algunos ejemplos concretos sobre las problemáticas nacionales, ubicó lo dicho por el mandatario federal en torno al manejo de la pandemia, en donde había destacado la oportunidad de levantar el sistema de salud pública tomado en ruinas, sin embargo, los mexicanos pueden comprobar la falta de cambios reales, «solo que ahora sin medicinas para el cáncer, para los padecimientos crónicos y sin la vacuna universal para lo primera infancia” puntualizó el luchador antorchista, frente a las evaluaciones del gobierno de López Obrador ubicado entre los de peor desempeño en el control y combate del coronavirus.

Al mismo análisis sometió otros temas como el campo, la seguridad pues el baño de sangre no cesa en México por los altos niveles de violencia y la economía en crisis severa, no obstante, en este aspecto, el mandatario morenista afirma que el salario mínimo ha aumentado en 44%; no han subido los precios de la gasolina, el diésel, la luz, aunque “la prensa está escandalizada por el incremento en el número de pobres, por el desempleo, por la caída del ingreso familiar, por el descontrol de la inflación y por el desastre financiero de Pemex” sostuvo.

Al concluir su mensaje en video semanal, Córdova Morán coincidió con quienes desconfían del discurso del presidente y llaman a los mexicanos a dejar de creer en las mentiras piadosas de las mañaneras y a examinar los informes a la luz de los hechos, no con la fe ciega exigida por el mandatario. Solo así, el pueblo mexicano verá cómo el cambio buscado con su voto en 2018, se ha convertido en “puro discurso hueco y demagógico”, para disponerse a luchar organizadamente por un país justo y equitativo. “Es necesario volver a la brega, a la lucha sin cuartel por nuestros derechos, nuestra libertad y nuestro bienestar, procurando evitar los errores del pasado. El individuo solo, es un átomo de polvo; la sociedad unida y organizada, es una fuerza invencible” finalizó el luchador social.