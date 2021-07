Quieren Ley que proteja al maíz y crece confianza de consumidores

-Publicidad-

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que con la recesión superada y el avance del programa de vacunación que ha liberado a muchos sectores productivos, la economía muestra signos de avance que parecen confirmar un buen crecimiento del producto interno bruto en 2021 (alrededor de 6 por ciento), aunque sería insuficiente para cubrir el enorme cráter abierto por la pandemia.

Como informó el Inegi, la confianza de los consumidores sobre el momento actual y futuro de la economía mexicana y la de sus hogares remontó en junio al nivel más elevado en 21 meses y retornó al previo de la pandemia. El indicador respectivo registró en junio un aumento mensual de 1.5 puntos y alcanzó las 44.5 unidades, el mayor desde septiembre de 2019, cuando tocó los 45.3 puntos, así como por encima del registrado antes del inicio de la crisis sanitaria ( La Jornada, Clara Zepeda).

Sin embargo, otro indicador a considerar es el de la inversión fija bruta, el cual registró una disminución de 0.9 por ciento, en términos reales, en abril pasado respecto al mes inmediato anterior, lo que implica que el sector empresarial se muestra renuente a contribuir y arriesgar para que el repunte económico que vive el país sea no sólo sólido sino de largo plazo. Aun así, si el comparativo es anual, tal indicador reporta un aumento de 42.1 por ciento, sin dejar a un lado que en abril de 2020 se desplomó de forma brutal por los efectos pandémicos.

¿Tumbar gubernaturas electas?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a un mes de los comicios más abundantes en cargos a designar y en potencial de votantes, la coalición partidista opositora a Morena demanda la anulación de los procesos para elegir gobernadores en Campeche, Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí.

Los presidentes de las agrupaciones coaligadas (“Va por México”, su nombre oficial) presentaron sus argumentaciones en cada uno de los casos que les son de particular interés: Alejandro Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), enderezó sus baterías contra la morenista Layda Sansores, quien ganó en Campeche a Christian Castro Bello, sobrino del propio Moreno (quien es saliente gobernador con licencia de esa entidad); Jesús Zambrano se fue contra el morenista Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, donde el perredista Silvano Aureoles pasa sus últimas semanas en el poder acompañado en imágenes por un banquito verde, y la acometida contra el dominante partido guinda se cierra en Guerrero con las denuncias contra Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio.

Acción Nacional, por la vía de su dirigente, Marko Cortés, centró sus exigencias en el caso de San Luis Potosí, donde formalmente ganó el Verde Ecologista de México (PVEM) aunque en realidad todo fue una maniobra de pago por los servicios políticos prestados por Ricardo Gallardo Cardona a Morena en la cámara federal de diputados (pago parecido al hecho al impresentable Miguel Barbosa, entonces senador, para convertirlo en gobernador de Puebla).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Tache tras tache. Integrantes del Frente en Defensa del Maíz presentaron amparos ante el Poder Judicial de la Federación para exigir al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, que genere la reglamentación de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo. Sin embargo, el mandatario no ha promovido la reglamentación. Lo que sí ha hecho es dejar la duda sobre dónde quedaron 4 mil 938 mdp, que no han sido justificados en su administración. Por si fuera poco, dice estar preocupado por encontrar una solución al desabasto de medicamentos contra el cáncer. El incierto destino de los recursos es siempre el epílogo de los gobiernos. Esto no se acaba hasta que… los investiguen.

2. Apuntados. El presidente López Obrador aseguró que es cosa del pasado la tradición “del tapado” en la sucesión presidencial. A diferencia de lo que sucedió en los sexenios del PRI y el PAN, el mandatario dijo que en estos tiempos sí hay “relevo generacional”. Y enlistó a quienes, si el pueblo lo decide, podrán sucederlo en el cargo a partir de septiembre del 2024. “Ahora, del flanco progresista liberal, hay muchísimos, como Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle”. Además, reiteró que para 2024 se jubilará de la vida política. Que no les gane la emoción. Todavía les falta ganarse la empatía de la sociedad.

3. Violencia contagiosa. Tras los recientes hechos violentos en Zacatecas, en Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Coahuila implementaron operativos con filtros de revisión. La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, en coordinación con las policías municipales de Cosío, Tepezalá y Asientos, intensificó las acciones para evitar hechos delictivos en los límites con Zacatecas. En Coahuila, los grupos de reacción operativa, policías estatales y municipales y elementos de la Sedena y Guardia Nacional participaron para dar tranquilidad a la zona. Todos temen la inseguridad que no logra detener el gobernador zacatecano, Alejandro Tello, a quien los criminales le ganaron.

