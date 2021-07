-Publicidad-

Los cuartos de final del tercer abierto Grand Slam de la temporada llegaron a su final, a través de ellos se conocieron a los últimos cuatro contendientes de cada rama individual, en la cual sorprendió la eliminación del tenista suizo, Roger Federer.

A lo largo del martes 6 de julio y miércoles 7, las canchas empastadas de Wimbledon vivieron los cuartos de final de las modalidades singles, donde se pudo observar la definición de los últimos cruces previos a la gran final, así como una de las sorpresas en el cuadro de la rama varonil.

Rama femenil

La mejor clasificada de la Women’s Tennis Association (WTA) se enfrentó a su paisana de Australia, Ajla Tomljanović, a quien derrotó con pizarra de 6-1, 6-3. En cuanto a la octava de la asociación, Karolína Plíšková tampoco sufrió complicaciones para sobreponerse a la suiza Viktorija Golubic con un resultado final de 6-2, 6-2.

La bielorrusa y número 2 de la WTA, Aryna Sabalenka, impuso su condición de favorita y venció por 6-4, 6-3 a la tunecina Ons Jabeur, quien se despidió con su mejor resultado en este Grand Slam inglés. Del mismo modo, la campeona del 2018, Angelique Kerber, eliminó con sets de 6-2, 6-3 a Karolína Muchová, la checa que igualó su máxima ronda en un torneo de Wimbledon.

Rama varonil

El líder del top de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), Novak Djokovic, no decepcionó y venció al húngaro Márton Fucsovics con marcadores de 6-3, 6-4, 6-4. Diferente fue para Denis Shapovalov, ya que el canadiense y número 10 de la preclasificación, batalló en cinco sets contra el ruso Karen Khachanov, al que finalmente le ganó por 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4.

También, quien tuvo ligeras dificultades fue el italiano de 25 años, Matteo Berrettini, que en cuatro rondas pudo sobreponerse al jugador del país de la hoja de maple, Félix Auger-Aliassime 6-3, 5-7, 7-5, 6-3.

La campana de la fase se dio cuando Hubert Hurkacz derrotó al máximo tenista en cancha de césped, Roger Federer, en solo tres parciales de 6-3, 7-6(7-4), 6-0. De este modo, el suizo se convirtió en su segunda víctima perteneciente al top ten del polaco, ya que en octavos superó al número 2 del ranking Daniil Medvédev.

Las semifinales se estarán llevando a cabo este jueves con los partidos femeniles de Barty vs Kerber y Sabalenka vs Plíšková; mientras, los de la rama varonil tendrán acción el viernes 9 con los duelos entre Djokovic vs Shapovalov y Berrettini vs Hurkacz.