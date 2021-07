-Publicidad-

Un día como hoy pero de 1940 nació Richard Starkey mejor conocido como Ringo Starr; formó parte de dos bandas, Rory Storm and The Hurricanes y la más importante de los años 60´s “The Beatles”, en las que participó como baterista y cantante.

Cabe mencionar que Ringo participó como cantante en las canciones “ With a Little Help from My Friends”, “Yellow Submarine”,”I Wanna Be Your Man”, “Act Naturally”, “Boys”, entre otras y fue el compositor de las canciones “Don’t Pass Me By” y “Octopus’s Garden”.

Por otro lado, en 2011, los lectores de la revista digital Rolling Stone, Starr lo consideraron dentro del top 5 de los mejores bateristas de todos los tiempos.

Entre los datos curiosos que se pueden mencionar de Ringo, son que aunque es zurdo, la batería que utilizaba era para diestro, además de que aprendió a tocar la batería dentro de un hospital cuando tenía tuberculosis.

De misma forma se debe mencionar que es una estrella de la publicidad en Japón, ya que Ringo significa manzana, es por ello que ahora promociona jugos de dicha fruta.

Además de que ha sido actor de películas como Candy (1968), The Magic Christian (1969), Son of Dracula (1974), Listztomania (1975) y Caveman (1981).

Editado por: Miguel Ángel Madrid Brizuela