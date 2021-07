-Publicidad-

Madres de niños con cáncer que perdieron la vida a causa de esta enfermedad recriminaron que el gobierno estatal haya dicho que en Puebla hay medicamentos oncológicos y una atención completa, pues si así fuera “varios pacientes aún estarían vivos”.

En rueda de prensa, al interior del parque de la Niñez, pidieron a las autoridades tanto locales como a nivel federal humanidad, sensibilidad y respeto para los niños y adolescentes con cáncer, así como que no mezclen este tema con la política, pues es un problema grave que necesita apoyo.

Por una parte, María Luisa Cuautle López, mamá de Víctor de 12 años, a quien le diagnosticaron la enfermedad en marzo del año pasado y murió apenas el 28 de junio de este 2021, comentó que, aunque se ha presumido que el Hospital del Niño Poblano es de primer nivel, no es así.

Esto, porque dijo que se necesitan quimioterapias completas y puntuales, atención en especialidades, equipamiento y aparatos dignos para el nosocomio como el que se usa para radioterapia, así como medicamentos oncológicos del cuadro básico.

“Pedimos a todas las autoridades que trabajen en beneficio de estos niños con cáncer de Puebla y el país, estamos viviendo día a día los pacientes con diagnóstico de cáncer, pero igual los estamos viendo morir mientras ustedes pelean el cáncer avanza y las consecuencias son graves, pues son pérdidas de vidas humanas”, pronunció.

Refirió que, en primera instancia, no recibieron a su hijo porque “no había cupo”, por lo que tuvo que ir a un privado por unos días donde lo intubaron, y después regreso al del Niño Poblano, pero debido a que la atención no fue oportuna su hijo no pudo salvarse y sólo aguantó un año y tres meses.

Madeline no pudo recibir quimio completa

Por su parte, Araceli Pedroza González, mamá de Madeline, a quien le diagnosticaron tumor de wilms en febrero de 2020 pero debido a que estaba en fase terminal, perdió la vida en mayo pasado, manifestó que su hija estuvo en tratamiento, pero desde el principio no le llegó su quimioterapia completa.

Explicó que el esquema que seguía era ICE, es decir los medicamentos de Ifosfamida, Ciclofosfamida y Etoposido, pero «si no era uno, era otro» el que faltaba, además de que tuvieron que hacer sus radioterapias en el Hospital Ángeles, las cuales tuvieron un costo de 80 mil pesos, dinero que tuvieron que conseguir prestado, con amigos o a través de la Fundación Tapitas.

Refirió que debido a que no recibía el tratamiento completo, se vio perjudica, pues en enero de este año tras tener una tos fuerte le hicieron una tomografía en la que vieron que el cáncer había avanzado, por lo que consiguieron por sus propios medios Ifosfamida, pero ya no le funcionó.

“El gobierno se lleva diciendo que hay mucho medicamento en los hospitales, pero si en éste (Niño Poblano) lo hubiera habido, mi hija siguiera con vida, es una vil mentira que digan que las medicinas llegaban a su hora, no es una denuncia, pero si una queja, así como a mí me paso, muchas mamas están en la misma situación”, aseveró.

Tapitas a destinado 200 mp este año

Sobre el tema, Antonio Pérez Rodríguez, coordinador en Puebla de la asociación “Banco Tapitas”, comentó que en lo que va del año han destinado entre 200 y 300 mil pesos en apoyos de 56 pacientes con cáncer en Puebla en distintos municipios, ya sea para sus medicinas, quimioterapias, alimenticios, productos energéticos u apoyo económico.

Sostuvo que a través de la oficina central en la Ciudad de México buscan si en el dispensario tiene los medicamentos y si no lo hacen en el estado para poder entregarlos, o en su caso acuden con los mismos pacientes o sus familiares para que ellos los compren.

“Aunque se escucha mucho, el dinero no alcanza, hay pacientes que a la quincena se gastan 16 mil pesos, por eso es que se necesita más apoyo, a través de las tapitas que se reciclan lo hacemos, la verdad es que los medicamentos no se encuentran porque abarcamos desde los 0 a los 21 años”, abundó.