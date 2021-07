-Publicidad-

La Secretaría de Salud (SS) descartó que en Puebla se tenga la presencia de la variante india o “Delta” de Covid-19, pues solo ha habido de la brasileña e inglesa, aunque se hizo un llamado a no relajar las medidas ni salir a otros estados donde el nivel de contagios es alto.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, detalló que se rigen en la información que les da el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), el cual solo ha confirmado dos casos de la variante inglesa, y un posible contagio de la cepa brasileña.

Esto, luego de que el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica informó que en Puebla ya se tendría registró de esta variante, a lo que el funcionario contestó: “No hay registro nosotros nos regimos por lo que dice el Indre y hasta el momento no se tiene algún caso detectado de esta cepa”.

Es necesario precisar que esta variante fue detectada por primera vez en la India, la cual es mucho más transmisible que el virus original, además de que existe preocupación de que su nueva mutación sea resistente a medicamentos para tratar el virus y las vacunas que se han desarrollado hasta el momento.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a los poblanos a no relajar las medidas sanitarias y ser responsables, pues la pandemia sigue presente en el estado, por lo que los exhortó igual a no viajar a otros lugares donde se tiene altos niveles de contagio.

Dijo que “desafortunadamente” no se ha encontrado una respuesta disciplinaria contra el coronavirus por parte de los ciudadanos, por lo que pidió no confiarse y de ser necesario salir lo menos posible, pues los contagios se mantienen y aún no estamos en la normalidad.

“Puede haber cepas de contagio muy peligrosas en otros lugares y vienen a nuestro estado en esa condición, los llamo a la responsabilidad, a que los padres no autoricen viajes, los llamo a eso, porque una presencia de tercer nivel de aumento de contagios es muy riesgosa”, alertó.



Sin fecha para vacunas de Sinovac

En otro tema, Martínez García comentó que tras el análisis que se hizo se observó que 34 mil 657 dosis de AstraZeneca sobraron en la jornada para personas de 40 a 49 años de la capital, esto debido a que los poblanos fueron a inocularse en municipios del área conurbada, donde se tuvo que disponer de más antígenos de las programadas.

En ese tenor, manifestó que, aunque se estimó que se tendrían 98 mil vacunas de Sinovac durante el fin de semana, estas no llegaron debido a que están siendo analizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para asegurar que no perdieron su efectividad y que están en excelente estado para aplicar, por lo que tardarán hasta 5 días en liberar las vacunas.

Bajo ese contexto, el secretario mencionó que solo se recibieron 4 mil 700 biológicos de CanSino, por lo que se analizará en los siguientes días a quienes se aplicarían, ya que son dosis únicas.

Sobre el tema, Barbosa Huerta dijo que cerca de 20 mil poblanos viajaron al extranjero para vacunarse, ya que tuvieron la posibilidad de hacerlo, sin embargo, esto no define un escenario de inmunidad.



Llega Puebla a 87 mil 418 contagios

Respecto a la evolución de la pandemia, el titular de la SS informó que durante el fin de semana se registraron 112 nuevos casos de Covid-19, con lo que se llegó a un acumulado de 87 mil 418 casos en un año y tres meses, así como hubo cinco decesos.

Detalló que se reportaron 58 contagios, el sábado 38 y el domingo 16, mientras que los activos, que son personas que presentaron síntomas en las últimas dos semanas, son 87 en 20 municipios y las personas que están hospitalizadas son 137 de los que ocho están graves.

En el caso de las defunciones, indicó que de las cinco que hubo, dos fueron el viernes y tres el sábado, por lo que el domingo no se reportaron decesos, con lo que llegó a un total hasta la fecha de 12 mil 790 fallecimientos.