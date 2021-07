-Publicidad-

Tras tres años y medio de cirugías y terapia con especialistas del Hospital de Traumatología del IMSS en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, Óscar, quien sufrió quemaduras por descarga eléctrica, se rehabilitó e incluso volvió a correr maratones.

De acuerdo con Daniel Ponce Franco y David Peralta Conde, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el accidente sucedió el 12 de diciembre de 2017 en Monterrey, Nuevo León, cuando el rodillo con el que Óscar estaba pintando una pared tuvo contacto con unos cables.

En dicha ciudad, recibió tratamiento médico inicial, pero no evolucionó y fue necesario trasladarlo a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Magdalena de las Salinas.

Cuando llegó, tenía adherida la barbilla al pecho, lo que le impedía extender el cuello, por lo que fue necesario someterlo a varios procedimientos para separar el cuello del tórax.

Se le realizó una cirugía con técnica microquirúrgica, que consiste en sacar parte de la piel del muslo de buena elasticidad, con vasos y arterias, para transferirla en el cuello y reconectarla.

Primero recuperó movilidad

Gracias a esto fue posible sustituir la cicatriz que adhería la barbilla hacia el pecho y que su cicatrización mejorara. Como resultado, Oscar, de 41 años, puede extender y girar su cuello sin mayor problema, mejoró su calidad de vida para poder comer, deglutir, girar o incluso hacer actividades como correr en una posición más derecha.

Incluso pudo correr de nuevo en los maratones de la Ciudad de México, lo cual hace desde los 12 años, inspirado por su padre.

“Cuando el doctor me hizo mi cirugía, yo pensaba que ya no iba a correr en un maratón. Por eso estoy muy agradecido con él y todo el equipo de aquí porque gracias a ellos soy una persona que todavía puedo funcionar; se batalló mucho para yo poder estar con mi familia”, expresó el paciente.

Refirió que sin el apoyo de los médicos que lo atendieron en el IMSS “sería una persona inservible; gracias a mi familia y a los doctores quienes me alentaron y estuvieron al pendiente de mí”.

Volvió a correr maratones en la CDMX

Oscar aseguró que algo que le ayudó mucho fue que tras la operación corrió uno de los maratones que se realizan en la Ciudad de México cada año.

“Los médicos me dijeron que no era muy recomendable por la operación, que tenía muy poco tiempo y que podía tener complicaciones, pero que si yo me sentía apto y tenía la fuerza de voluntad para hacerlo, que lo hiciera”, refirió.

El porcentaje de mejora del paciente es de un 90 por ciento gracias a que se atendió a tiempo y que participaron varios equipos quirúrgicos.

