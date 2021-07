-Publicidad-

Qué tristeza comprobar que el gobierno federal no ha sabido gobernar.

Desde el mismísimo presidente que es brillante en calidad de candidato, pero que en el gobierno con toda “la mesa puesta” para demostrar por qué durante tantas décadas deseaba ocupar el cargo de Presidente de la República, al obtenerlo, la decepción; no se preparó para ser presidente. Decepción que se va extendiendo entre las familias mexicanas incluso aquellas a quienes les otorga apoyo económico directo desde los programas sociales que no son pocos.

Qué decir de sus funcionarios, que tampoco ayudan mucho, todos, la mayor de las veces callados, nadie cuestiona y a los pocos que les dan permiso de hablar se contradicen entre ellos. Y pensar que aún faltan tres años para que concluyan estos gobiernos.

Por eso tenemos que buscar la forma de resistir.

Resistir esa inseguridad que está peor que nunca, con una elevada presencia de grupos criminales que aterrorizan comunidades indígenas y municipios, cuyos habitantes no tienen otra alternativa: resistir o dejar sus tierras; a pesar de que el mismísimo Ejército Nacional y la Guardia Nacional están a cargo.

Resistir ese sistema de salud que tiene a muchas familias sin servicios por las gravísimas limitaciones que tienen. Y no se vislumbra como para cuando su titular, el Secretario de Salud implemente las acciones comprometidas a la creación del INSABI en lugar del Seguro Popular, más aun si tenemos la amenaza diaria de la presencia de nuevas variantes de la pandemia de Covid y las nuevas consecuencias que se padecen de esta enfermedad.

Que tan solo esos 55% de los campesinos y campesinas mexicanas que viven en pobreza resistan y sigan trabajando el campo, aun cuando las dependencias en la materia no les dan los instrumentos para apoyarles.

Que esos 67 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza que ya acumula este periodo de gobierno federal, resistan los incrementos de los productos básicos que no puede detener la instancia competente del gobierno.

Mucho todavía deberán resistir las familias con hijos e hijas en edad escolar de cualquier nivel porque esa brecha educativa que ha dejado la pandemia tendrá graves consecuencias futuras ya que el deterioro de la educación es evidente en todo el país, aun así la decisión de la Secretaría de Educación que instruye que nadie tenga notas reprobatorias.

Las familias de esos 3 millones de personas que adicionalmente no tienen empleo en el país deberán resistir hasta que la Secretaría del Trabajo decida implementar acciones reales de apoyo para que los pequeños, medianos y grandes empresarios cuenten con apoyos para que inviertan y generen empleos.

Y todas, todos, que podamos resistir para conocer cuando menos cuáles son las acciones de gobierno que se están implementado para enfrentar integralmente las crisis económica, laboral, de seguridad, de salud y hasta política, pos pandemia que no conocemos, porque el número de damnificados de todos los sectores crece día a día.

La realidad les alcanzó, es urgente resituar las prioridades que sí representan una transformación social. Queremos respuestas y acciones de gobierno, no discursos, no mentiras, no distractores.

El gobierno federal no ha sabido gobernar y eso está incidiendo ya en los estados de la República.

¿Qué pueden esperar los nuevos gobiernos municipales y estatales que iniciarán trabajos próximamente?

Tristemente hoy, lo único que estamos viendo es a un gobierno sin resultados e incapaz de enfrentar estas crisis.

Bien se dijo: “Gobernar exige experiencia, serenidad y vocación; gobernar es sobre todo tener la mirada y el oído alertas; gobernar es oficio superior que no pueden desempeñar los improvisados y mucho menos los improvisados soberbios”.

