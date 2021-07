Hospitalizan al Papa Francisco; será operado del intestino grueso

-Publicidad-

Este domingo, el Papa Francisco fue trasladado a un hospital de Roma para una cirugía, la cual ya estaba programada, ya que se le diagnosticó un problema en su intestino grueso; se desconoce cuándo entrará a quirófano.

Y es que en un breve comunicado, enviado por el Vaticano, se dio a conocer que el sacerdote argentino padece estenosis diverticular sintomática del colon, lo que significa que sufre de un estrechamiento en el intestino grueso.

Cabe mencionar que lo anterior no es de gravedad y puede ser tratado, por lo que este domingo no se vio imposibilitado de dar la usual misa.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo dicho procedimiento, pero se debe mencionar que hace una semana, el Papa Francisco pidió a los feligreses que rezaran por él.

CB