Cambio de mal agüero

Cartas a Gracia

El martes 22 de junio se divulgaría la designación -realizada el día anterior- de Adela Piña Bernal, diputada federal con licencia que no fue reelecta, como titular de la Usicamm Gracia; y de ella daría testimonio, el Boletín SEP no. 133 que incluye un anexo fotográfico, el audio y el video de la ceremonia. En este evento resaltarían lo mismo halagos y el reconocimiento por «su interés por mejorar los procesos educativos en todos sus niveles y, sobre todo, en fortalecer la labor magisterial desde el Poder Legislativo», que una velada crítica al funcionamiento de un organismo -el Usicamm- que sustituiría a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (Cnspd).

La crítica vendría de la mano con palabras de esperanza pronunciadas por Delfina, titular de la oficina educativa federal, quien esperaría que el cambio de timón : «incida tanto en la labor docente, respeto y cuidado de los maestros como en el aprendizaje de alumnas y alumnos», (respeto cuestionado por docentes que realizan trámites de ingreso y promoción) al tiempo en que, afirmara, que «con estos cambios, mejorarán los procesos administrativos y de capacitación en favor de las maestras y maestros; recibirán un mejor trato de parte de la autoridad educativa, y se generarán condiciones más favorables para ejercer su labor frente a grupo»; procesos cuestionados por un sin fin de aspirantes al Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). No obstante, su arribo coincidiría con el fracaso que significaría la suspensión y cambio de fecha del examen de ingreso al servicio de carrera, externado en páginas de Facebook.

Destacarían comentarios en el sitio oficial «usicamm proceso de admisión 2021», incluidos los del día de ayer 6 de julio Gracia, inconformándose por las deficiencias de la plataforma institucional y de los que te comparto solo algunos: «Usicamm La plataforma no sirve, ahí puede hacer el reporte, sin comprobante está usted indefenso. No pude subir mi carta de aceptación, tengo comprobante del ticket de aceptación»; otros comentarios en el sitio institucional, reportarían que, por lo menos en el caso de Puebla, serían más de «cuatro mil maestros que no nos ha llegado el link que fuimos rechazados porque no mandamos la carta de aceptación y ya no podemos aplicar el examen», al que la unidad abonaría dándole las gracias por participar, según una maestra querellante «ya que se dio tiempo e incluso prórroga para este proceso, hubo fallas en la página, la primera vez que se subió el sistema no lo guardó, usicamm volvió a decir que volviera a subir la carta (aquí fue cuando se amplió la prorroga)». Un comentario más enfatizaría: «si no sirve la plataforma no sé por qué se avientan a querer aplicar un examen en línea con la demanda que implica«.

Empero, los señalamientos por el desorden administrativo y el maltrato a las y los docentes no son nuevos, y han sido abordados sistemáticamente por investigadores del quehacer educativo (shorturl.at/ilxLX; shorturl.at/fpDLX), que bien los interesados pueden consultar en el portal Profelandia. Las y los docentes investigadores no dejan títere con cabeza y abordan lo mismo cuestiones relacionadas con la permanencia «de la mal llamada reforma educativa» y con la «mal llamada cancelación», coincidiendo con posturas externadas por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, el mal funcionamiento de las herramientas digitales utilizadas por el organismo rector, el desorden logístico y organizacional, la poca transparencia y discrecionalidad con la que se asignan las plazas; el agravio a las y los trabajadores de la educación, incluida la indiferencia, la «arrogancia» y la prepotencia con las que los nuevos miembros de la burocracia dorada se conducen; burócratas que a pesar de no ser los dueños ni los propietarios de la dependencia, se comportan como si lo fueran.

Las líneas de trabajo están marcadas por Delfina, Gracia. Una de ellas requeriría una reingeniería profunda en la que se mejoren los procesos, y la otra; un trato humano con las y los usuarios de la Unidad del Servicio de Carrera para Maestras y Maestros, el Usicamm. Las cuestiones de fondo quedan al margen del nombramiento, de las esperanzas, buenos deseos, de los halagos y de los castigos electorales que miden proyectos y comportamientos de quienes son los nuevos poseedores del aparato administrativo. Y que dios agarre confesados a todos quienes son usuarios de los servicios cuestionados ya que, hasta el momento, el cambio del titular de la unidad se percibe como un cambio de mal agüero.