Una vez concluido el proceso electoral, en el último mes se han suscitado diversos hechos de sangre en México.

Es conveniente aclarar algunos términos para diferenciar lo que ha sucedido en nuestro país sobre los últimos acontecimientos violentos. ¿Qué es una masacre?

No existe una definición única del término, a veces se usan como sinónimos las palabras de homicidio colectivo y terrorismo, por lo que es conveniente plantear algunas reflexiones al respecto.

Masacre.- Según el diccionario de la Real Academia Española masacre significa matanza de personas por lo general indefensas.

Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.- Refiere que la palabra masacre es “el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia”.

Podemos aseverar que una masacre no es meramente un hecho en algún lugar en el que maten casualmente a algunas personas, sino que se identifica con un patrón de actuación, sistematicidad y un objetivo planeado de destrucción; no se trata de un asunto fortuito y no es algo parecido a un homicidio colectivo.

Contabilicen a los muertos de junio en las masacres a la mexicana: Pueblo Nuevo 6, Vanegas 9, Reynosa 19, Salvatierra 7, Fresnillo 7 y Valparaíso 18, llegarán a la cifra de 66 fallecidos en estas últimas masacres.

Por lo que, si hubiera una referencia a homicidios colectivos en lugar de masacres, en un país como México banalizaría este tipo de crímenes, disminuiría su importancia y desconocería que se tratase de un fenómeno criminal, pues induciría la idea de que es un asunto fortuito y por ende secundario.

Algunos podrían afirmar que el caso de Reynosa es diferente al de los demás citados y que no se cometió una masacre, sino un acto terrorista y que, siendo cometido en la frontera con los Estados Unidos de América, invoca la idea de que los vecinos lo califiquen de esa forma.

George Orwell en Rebelión en la Granja expresó: “Antaño hubo muchas veces escenas de matanzas igualmente terribles, pero a todos le parecía mucho peor la de ahora, por haber sucedido entre ellos mismos”.

1 de julio de 2021

