El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló, en su informe de gobierno de este jueves, que está bien calificado por la población, pero aspira a “convencer a más gente”, así como continuar con la “revolución de las consciencias, orientar e informar”.

Afirmó lo anterior luego de dar a conocer una encuesta, realizada por su propio gobierno, en la que la población le da una calificación promedio de 6.7; mientras que un 72.4 por ciento manifestó que votaría porque siga en su cargo, si en este momento se realizara la revocación de mandato, y el 22.7 por ciento votaría en contra.

Apuntó que el 64.7 de los entrevistados indicaron que su gobierno representa un cambio importante y de ese porcentaje el 87.4 está de acuerdo con el mismo.

En tanto, dijo, 43 por ciento de los encuestados señalaron que la corrupción en el actual sexenio ha disminuido respecto al anterior, 33 por ciento que es igual y 19.7 que es mayor.

41.4 de encuestados dice que estará mejor al final de sexenio

Refirió que la mayoría de las personas que participaron en la encuesta, 41.4 por ciento, manifestó que al final del sexenio estará en una mejor situación, mientras que el 23.9 en las mismas condiciones y 26.9 en peores.

El mandatario agradeció el respaldo de la población y aseguró que, a tres años de las elecciones donde resultó electo, no ha defraudado a quienes votaron por él, aunque “quizá” muchos no comparten sus ideas.

Destaca que no hubo complicaciones en comicios

López Obrador destacó que las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio, se realizaron sin complicaciones mayores, a pesar de ser una de las más numerosas y competidas de la historia, además de que no se utilizó el presupuesto para beneficiar a ningún candidato o partido.

Comentó que aunque hubo compra de votos, por medio de la entrega de tarjetas o despensas, eso no fue determinante en los resultados, pues no se realizaron elecciones de estado, a lo que se sumó que no existió violencia contra ciudadanos y se colocaron el 99.98 de las casillas estimadas.

Resaltó que la participación ciudadana “no estuvo mal” pues fue de alrededor de 52 por ciento del padrón nacional y no se reportaron protestas o manifestaciones significativas postelectorales.

Bloque conservador no ganó mayoría en Cámara baja

El presidente reiteró que el “bloque conservador”, haciendo referencia a la alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), fue conformado con el objetivo de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y disponer del presupuesto, lo cual no logró.

Señaló que a sus opositores se les ha respetado y garantizado su derecho a disentir, pues los considera no como enemigos, sino como adversarios a vencer, debido a que representan proyectos de nación distintos y contrapuestos.

Resaltó que a pesar de la guerra sucia en la que incurrieron los “conservadores”, la alianza que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo 186 de 300 distritos electorales, a los que se les suma los plurinominales para tener una “cómoda mayoría”.