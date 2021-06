-Publicidad-

Grupos afines al dirigente Alejandro Moreno Cárdenas y a Ulises Ruíz Beltrán, exgobernador de Oaxaca, se disputan el control de la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde una trifulca, con palos y hasta armas de fuego, dejó al menos un herido de bala.

Un grupo de partidarios del PRI, seguidores del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Beltrán, y liderados por Nallely Gutierréz, presidenta del Colegio Profesional de Derecho, bloquearon las Instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Político, para exigir la renuncia del dirigente nacional del partido tricolor, Alejando Moreno Cárdenas.

Esto, debido a la derrota electoral del partido en las elecciones pasadas del 6 de junio, en donde el tricolor no ganó ninguna gubernatura y perdió el control de ocho estados que mantenía, lo cual fue considerado por Ulises Ruiz como “las más humillantes de sus derrotas”.

La tarde de ayer, el conflicto escaló de nivel después de que un grupo armado con piedras y palos, además, armas de fuego arribó al edificio, lo cual provocó un enfrentamiento entre simpatizantes de Ulises Ruiz y Moreno Cárdenas.

Dicho enfrentamiento dejó como saldo personas lesionadas por los golpes y una persona herida por un disparo, por lo cual tuvo que ser trasladada a un hospital.

Por el momento las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para detener a los responsables.

Batalla de Tweets

Después de los enfrentamientos, el dirigente nacional del PRI responsabilizó directamente al exgobernador de Oaxaca y a Nallely Gutierrez Girón por los hechos de violencia.

“Este es el equipo de gente armada que @ulisesruizor envió al @PRICDMX_ en donde había un evento de militantes para respaldar a la dirigencia nacional. No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI. A punta de balazos quieren dividirnos. ¡No lo vamos a permitir!”, acusó Alejandro Moreno en Twitter.

Posteriormente, Moreno volvió a publicar en su cuenta imágenes y vídeos sobre la agresión hacia Alan Coronel, un joven que se encontraba en el lugar de los hechos.

“Estas son las prácticas que no tienen cabida en el PRI. Es grave que se orquesten ataques armados contra nuestra militancia pacífica. @ulisesruizor y @NalleGugi representan todo lo que el priismo no quiere. ¡La dirigencia para la que fui electo y el priismo no lo permitiremos!

Por su parte, Ulises Ruiz, respondió en Twitter a Alejandro Moreno, responsabilizando a éste y a Rubén Moreira, José Murat e Israel Betanzos de cualquier agresión que sufran los militantes “que pacíficamente mantienen tomado el PRI”. “Esto es un asunto de política, no de golpeadores y porros”, agregó.