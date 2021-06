-Publicidad-

Al acusar manejos irregulares y opacos de las cuotas sindicales, así como retrasos en sus procesos de jubilación, maestros del SNTE 23 y 51 se manifestaron frente al Congreso de Puebla para exigir a los diputados locales realizar una auditoría al Issstep.

Fue la tarde de este martes cuando casi una centena de docentes se apersonó frente al edificio legislativo con pancartas en las que se podían leer mensajes como “No al incremento de la cuota del servicio del Issstep”, así como “Auditoría al Issstep”.

Y es que, acusaron que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Issstep) no ha transparentado qué pasa con las cuotas sindicales que ellos aportan y hay alrededor de 3 mil docentes que llevan hasta seis años esperando su proceso de jubilación.

En ese sentido, exigieron que no se incrementen las cuotas, así como mejores servicios, pues “no hay médicos para ninguna enfermedad, no hay médicos ni para una diarrea”, ni hay medicamentos.

Hace un año, trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregaron al Congreso un pliego petitorio sobre sus demandas, sin embargo, no hubo respuesta, señaló Juan Durán Martínez, representante de los inconformes.

GDLRP