Despenalización de la mariguana y los desafortunados dichos de López-Gatell

-Publicidad-

Corte despenaliza mariguana; falta reglamentarla // Enfrían al bitcóin // Se fue Florencia sin informar

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que los proyectos de ley que aprobaron separadamente el Senado y la Cámara de Diputados para despenalizar y reglamentar el uso de la mariguana para el reventón contienen muchas diferencias; no se pusieron de acuerdo y expiró el plazo que fijó la Suprema Corte para emitir una sola legislación. Así que tomó otro camino: declaró inconstitucionales los artículos de la Ley de Salud que penalizaban el uso de la yerba. En lo sucesivo, no serán castigados los adultos por sembrarla, cultivarla, cosecharla y poseerla para su consumo lúdico y personal. ¿Quiere decir que las tiendas Oxxo ya pueden vender cigarros o galletas? Nop. La Corte despenalizó, pero no reglamentó su uso. Probablemente el tema regresará al Congreso para que expida una ley que precise los pendientes: la cantidad permitida para posesión y uso personal, el límite a la siembra y cultivo, y en el plano comercial faltaría ver el gravamen que cobraría el SAT. Se ha dicho que generará un importante ingreso al Estado. Podría incorporarse tan pronto como en la próxima Ley de Ingresos 2022 un impuesto alto –más alto, incluso– como el que se aplica a las cocacolas o los cigarros

Mucho ruido…

Va a terminar en chiste la más importante investigación antimonopolio que ha hecho en su historia la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios. Después de una que duró mas de tres años sobre manipulación de bonos de la deuda pública mexicana, aplicó una multa. Se trata de los bancos Barclays, Deutsche Bank, Santander México, CitiBanamex, BBVA México, Bank of America, y JP Morgan, así como un grupo de traders. Algunos como Adolfo Estrada Mercado o Fernando Clasing de la Mora ya habían sido sancionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2018. La multa fue de 35 millones de pesos porque resultó que el gigantesco fraude mágicamente se desinfló a sólo 29 millones. Los sancionados han recurrido al amparo y parece que el fallo de la comisión tiene algunos agujeros por donde podrán salir del problema. Son 15 amparos. ¿Realmente se justifica la existencia de la Cofece?

Aquí la columna completa

López-Gatell, en contexto

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en el sistema nacional de salud pública se han reflejado con crudeza las fallas y carencias derivadas de un esquema de saqueo y corrupción que se mantuvo concertado durante décadas de administraciones federales y estatales a cargo sobre todo de priistas y panistas (pero también de otros partidos, de manera destacada el de las cuatro mentiras, el Verde Ecologista de México, con sus fundadores y continuadores siempre metidos en el “negocio” de las medicinas y similares).

En ese esquema de latrocinio de cuello no tan blanco participaron como corresponsables varias de las principales firmas de la industria farmacéutica que, al modo en uso en esos tiempos, compartían ganancias con los políticos en el poder, manejaban a su convenenciera discreción lo relacionado con los suministros y mantenían todo en silencioso y aceitado contubernio productor de grandes fortunas particulares.

La llamada Cuarta Transformación ha pretendido subsanar todo lo relacionado con ese tejido de corrupción largamente elaborado. En ese camino se ha producido una lamentable falta de material para la atención a pacientes, en una escala que va de lo más elemental a lo más complicado, llegando en este extremo al desabasto oportuno de medicamentos especializados en procesos delicados y de riesgo mortal, como en el caso de los tratamientos contra el cáncer y, de manera dramática, en la porción de niños.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Focos rojos. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, deberá ponerse a la altura en los conflictos que le competen directamente. Debe dar solución a un desencuentro laboral en el Instituto Nacional de Bella Artes, pues trabajadores del capítulo 3000 denunciaron no recibir salarios desde hace más de tres meses. Entre diálogos rotos y ataques constantes, la solución está empantanada. Y empleados de Pemex denunciaron despidos, reducciones salariales injustificadas, eliminación de prestaciones y violaciones laborales diversas. Y para la agenda de la secretaria, médicos contratados para la lucha anticovid flotan en la incertidumbre sobre sus recontrataciones. Vienen días arduos. Si el pueblo es primero, como dicen, ¡muévanle!

- Publicidad -

2. A toda marcha. Ya está en Bari, Italia, el canciller Marcelo Ebrard. Tuvo una reunión de ministros de relaciones exteriores del G20 y con Pasquale Natuzzi, dueño de muebles Natuzzi. En las próximas horas, el canciller fijará la visión de México durante la pandemia, además de participar en las discusiones sobre la recuperación económica después del covid. Comienzan los trabajos al más alto nivel mundial para fortalecer las economías de estas naciones. La SRE no se distrae. En Estados Unidos se firmó un acuerdo para garantizar un nuevo puerto de entrada en Otay Mesa, a fines de 2024, para mejorar el comercio y reducir la contaminación a lo largo de la frontera. Hace sexenios que la cancillería no se llevaba tantas palmas. Niéguenlo.

3. Fraude canábico. Ante la aprobación de la ley federal para la regulación del cannabis, hay muchos personajes, además del expresidente Vicente Fox, que quieren sacar el mayor provecho del sustancioso mercado que se avecina. Uno de ellos ha sido denunciado en Querétaro, desde donde la empresa Share Life, propiedad de Dennis Wong, ofrece un engañoso esquema piramidal en el que pretende involucrar a la sociedad queretana en esquemas ilegales, en lo que no es sino otro burdo sistema para enriquecerse de manera vil. Wong ya ha sido investigado en Estados Unidos por otro fraude a través de la empresa 2by2. Ahora pide inversiones de hasta 100 mil pesos para entrale al “negocio” y decenas de personas han caído. Cuidado.

Aquí la columna completa