-Publicidad-

Una nueva víctima de un aparente fraude por parte de Business Branch presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia contra la financiera por presunto fraude, luego de que le pidieran pagos “extras” para obtener un préstamo.

El denunciante, quien pidió el anonimato, acusó a la empresa radicada en Puebla de condicionarle un crédito a un depósito no acordado previamente, mientras que la firma se niega a devolverle una cuota inicial de 3 mil 500 pesos, que la persona dio en busca del recurso.

En entrevista a este medio, relató que fue el pasado 22 de mayo cuando, en las oficinas ubicadas en la colonia La Paz, dio lo que se supone sería un único pago, no obstante, Business Branch arguyó que para continuar el “trámite” se requerían otros 8 mil pesos.

Entonces fue que el quejoso rechazó seguir el proyecto y demandó de vuelta el monto inicial, no obstante, la firma dijo “que le hiciera como quisiera”, pues el dinero no le sería devuelto.

“Ya puse la denuncia en la Fiscalía, pero lo único que quisiera es ver que se puede hacer en este caso, ellos de entrada me dijeron que le hiciera como quisiera, que no; ellos piensan que no pasa nada”, comentó.

Tras este altercado, el denunciante acudió a la policía capitalina, quien lo canalizó a la Unidad de Investigación de la FGE, donde ingresó la querella correspondiente, hace cerca de 20 días, siendo que espera poder recuperar lo que perdió de inversión.

Acotó que Business Branch cortó toda comunicación, por lo que, desde el día que exigió su dinero “ya no me contestan”.

El agraviado comentó que fue a través de Ángulo 7 que conoció los antecedentes de acusaciones de aparente fraude, por lo que decidió frenar el proceso para buscar un préstamo, siendo que incluso la firma ha querido cobrar por “cancelar un préstamo” que ni siquiera dio.