Empleo a la alza y AMLO reconoce labor de Rosa Icela Rodríguez

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que poco a poco se recupera el empleo formal cancelado por efectos del Covid-19, y al cierre de mayo pasado la cifra de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está cerca de compararse favorablemente con la de marzo de 2020, cuando oficialmente se declaró la pandemia y comenzó la sacudida, tanto en México como a nivel global. Sin embargo, faltan más de 300 mil plazas laborales para emparejar los datos de 2020 y así comenzar a registrar alzas reales.

Según el Inegi, al cierre de mayo pasado el número de trabajadores inscritos en el IMSS fue ligeramente superior a 20 millones 109 mil, frente a 20 millones 483 mil de marzo de 2020. Los números serían más favorables si el sector empresarial hubiera cumplido su compromiso de no cancelar plazas laborales en diciembre del año pasado, pero como el hubiera no existe en ese mes despidió –no por efectos de la pandemia– a casi 300 mil trabajadores, con la promesa de recontratarlos (todos por outsourcing) a lo largo del primer trimestre de 2021.

Es de destacar que en los primeros días de diciembre de 2020 la cúpula empresarial firmó un acuerdo con el gobierno federal, mediante el cual se comprometió a “iniciar de inmediato la regularización del outsourcing” y evitar despidos en ese mes, el cual tradicionalmente es utilizado por los patrones para, sin más, mandar a la calle a cientos de miles de trabajadores con el fin de aumentar utilidades, evadir el pago de aguinaldo y, desde luego, al fisco.

Helguera y los reaccionarios

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la intempestiva y lamentable muerte del caricaturista Antonio Helguera fue aprovechada en redes sociales por porciones de la derecha más cerril para tratar de emparejar, con sentido politiquero, las expresiones de dolor y afecto hacia el artista y educador fallecido, con otras muertes sucedidas a lo largo del sexenio en curso.

“¿Por qué condolerse de la muerte de una persona y no hacerlo con otros decesos relacionados con la pandemia, el crimen organizado y el desabasto de medicinas?”, planteaban, en el mejor de los casos (como si un dolor excluyera a los otros), los desvalidos argumentistas pautados que en otros flancos se deshacían en señalamientos soeces y burlones contra Helguera.

Como en otros casos y circunstancias, los reaccionarios (es decir, los que desean regresar al esquema político dominado por panistas y priistas) utilizaron infundios, calumnias y retorcimientos varios para tratar de darle fuerza a su campaña contra un monero y ciudadano que mediante su obra y palabra exhibió y combatió la hipocresía, la corrupción y el demérito general de esa derecha hoy tan desesperada porque sigue perdiendo la batalla política y cultural, porque carece de personajes de valía reconocida y porque su propuesta hacia adelante es regresar atrás; volver, con los mismos personajes e intereses del pasado electoralmente tan repudiado, a una restauración pripanista ridículamente promovida como una “mejoría”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Empoderamiento real. En la imagen de Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se congregan responsabilidad y capacidad. De por sí complicada esta posición, el que una mujer esté a cargo es digno de reconocimiento. Y eso es precisamente lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo de su colaboradora: “Me da también muchísimo gusto que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana sea una mujer consecuente, trabajadora, honesta, inteligente, como Rosa Icela Rodríguez. Coordina el Gabinete de Seguridad. Y estamos trabajando juntos”. Ella refiere que “no se trata de ganar la guerra, se trata de ganar la paz”. El escenario violento le permite demostrar su capacidad.

2. Lo pasado… es historia. Las razones que llevaron a los ganadores de las elecciones a ocupar sus nuevos cargos ya no deben ser parte de la agenda noticiosa. No abona. En la inauguración del puente vehicular Río de la Piedad-Calzada Ignacio Zaragoza, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que su administración está invirtiendo en mejorar la movilidad en el oriente de la Ciudad de México y no se ha aumentado la tarifa del transporte público, pues mientras en el Estado de México pagan hasta 30 pesos en un recorrido, en la capital se pagan, máximo, 8 pesos. Insistió en que lo que ganó en las elecciones fue una campaña del miedo y del temor. Reconocer los errores de Morena sería un buen primer paso para que no les vuelva a ocurrir.

3. Bajo amenaza. La situación no mejora en Tamaulipas. Después de varios días de incertidumbre por los ataques indistintos del crimen organizado a la población civil y la movilización de la sociedad para exigir un alto al clima de violencia que les asola, todo vuelve al principio: el activista Gustavo Azuara Díaz, uno de los responsables de haber convocado a la marcha por la paz en Reynosa, anunció la suspensión de toda actividad dentro del grupo que representa, pues sufrió un “incidente”. Cuando el valor huye bajo estas circunstancias, nada hay que objetar. “No tengo miedo, pero sí temo por la seguridad de mis hijas, de mi madre, mis hermanas, mis sobrin@s y de mis amig@s más allegados, por eso decido dejar mis actividades”. Así este país. Qué dolor.

