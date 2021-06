Vandalizan vehículo de asesor legal del edil electo en Huitzilan

-Publicidad-

Antorcha acusó que la madrugada de este domingo, fue vandalizado el vehículo de Tito Ramírez García, representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla y asesor legal del presidente electo de Huitzilan de Serdán, Josué Elías Velázquez Bonilla.

Alrededor de las cinco 5:30 de la mañana, el también activista del Movimiento Antorchista se percató que su vehículo, una Ranger Ford gris modelo 2002, había sido vandalizado, con daño en el cristal del copiloto y el parabrisas; sin embargo, no sustrajeron nada y sólo quedó dentro un pedazo de concreto con el que quebraron el cristal.

Al respecto, Ramírez García declaró que lo ocurrido evidencia un acto de intimidación y amenaza, pues se da en el contexto de la impugnación de la elección por parte del candidato de Morena, y de la que resultó ganador por mayoría de votos y porque así lo decidió el pueblo el Profesor Josué Elías, y de quien es representante legal.

Precisó que se da en el contexto de una situación de inestabilidad y amenazas que han hecho circular los partidarios del principal candidato perdedor, por lo que se teme que pueda ser el inicio de una serie de agresiones contra los antorchistas.

“No robaron nada a la unidad, se nota que lo hicieron con la intención de hacer daño a la unidad y, al mismo tiempo, como una amenaza o advertencia hacia mi persona, pues hasta ahora no había ocurrido una situación similar y siempre he dejado estacionada la camioneta en el mismo lugar. He recibido algunas amenazas a través de las redes sociales de gente contraria al Movimiento Antorchista, por lo que hago responsable a quien se sorprenda haciendo daño a mi unidad o a quien bajo señalamientos de testigos sea el responsable del daño”, manifestó.