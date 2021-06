Estudiantes de Izúcar de Matamoros piden vacuna contra Covid

-Publicidad-

Estudiantes de la colonia Antorcha popular 1, de Izúcar de Matamoros, manifestaron su inconformidad debido a que no se ha dicho nada por parte de las autoridades acerca de la vacunación contra la Covid-19 para los alumnos.

“No hemos escuchado nada por parte de las autoridades y a nuestros maestros no les han informado nada sobre nuestra vacunación, somos jóvenes, pero no somos inmortales, pedimos que se respete nuestro derecho a la salud. Solicitamos al gobierno que asuma su responsabilidad y nos incluya en el programa de vacunación contra el Covid-19, lo más pronto posible, porque ya nos urge volver a las clases presenciales, pero si no nos vacunan ponemos en riesgo nuestra vida”, expresó Karla Rodríguez Vélez, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No. 105.

“Es una pésima elección regresar a clases presenciales sin que nos vacunen ya que nadie es inmune al virus, y la mayoría de las familias no tiene dinero suficiente para los gastos de esta enfermedad, además las autoridades deben ser conscientes y tomar en cuenta que no todas las escuelas cuentan con las medidas de salud necesarias para el regreso a clases. Si no estamos vacunados, pues no voy”, declaró Victoria Socorro Saldívar Hernández, estudiante del Bachillerado “Salvador Díaz Mirón”.