-Publicidad-

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a desmentir situaciones de crisis en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en Veracruz; ahora, respecto a un “exceso de residuos radiactivos”, pues sostuvo que puede enfrentar la situación por 30 años.

Lo anterior, este domingo en respuesta al reportaje “El exceso de basura radiactiva acecha a la central nuclear de Laguna Verde”, publicado por el diario El País, con base en Plan de Gestión de Desechos Radiactivos y Combustible Nuclear 2017-2023 de la planta.

De acuerdo con la empresa del Estado, dicho plan plantea “de ninguna manera reconoce” sino que “plantea” soluciones, entre ellas la reducción en la generación de los residuos mediante mejoras en los procedimientos internos.

Aseguró que el documento también considera la reducción de volumen del inventario actual mediante varios métodos disponibles en la industria nuclear a nivel internacional, como son la incineración y descontaminación química, entre otras.

“Con esto, Laguna Verde puede enfrentar la operación de ambas unidades por más de 30 años sin llegar a la saturación de sus almacenes temporales en sitio, contrario a los argumentos falsos y tendenciosos del diario español”, afirmó.

La CFE aseguró que los procedimientos de reducción de volumen que maneja Laguna Verde son los mismos a las demás plantas en todo el mundo y actualmente se encuentran en proceso de contratación.

Para los residuos de actividad media y baja, es importante aclarar que la mayoría presenta al menos 2 vidas medias de decaimiento radiactivo (tiempo que toma a un elemento radiactivo en reducir su actividad a la mitad).

Por lo anterior, con técnicas de recuperación podemos reducir aproximadamente en un 60 por ciento el volumen, de esta forma se complementa el programa de reducción de residuos, con lo que se demuestra que existe suficiente espacio para la operación segura de la central por más de 30 años.

- Publicidad -

Los inventarios de residuos de los almacenes ATS y DDRSS mencionados en el reportaje, están considerados para reducción de volumen dentro de las estrategias antes mencionadas.

De esta manera, no representan un problema real, más aún, son la razón por la cual se planea el cese de operaciones del almacén DDRSS, ya que, al concluir con el proceso, los volúmenes se reducirán a una décima parte de lo actual y dicho almacén no será necesario.

El Plan de Gestión de Residuos fue solicitado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Cnsns), por lo que la gestión de los residuos son parte integral de la licencia de operación de las unidades.

“El ISFSI no cuenta con un techo por no ser necesario, los ensambles combustibles son almacenados en contenedores para tal propósito, que fueron diseñados y cuentan con la calificación nacional e internacional, para ser almacenados de esa manera lo cual es un diseño típico en el mundo y no exclusivo de México”, expuso.

El almacenamiento del combustible gastado en las albercas nunca fue, ni ha sido en ninguna planta del mundo, diseñado como almacenamiento final. Todas las centrales nucleares cuentan con almacenes en seco tipo ISFSI, ya que es una solución utilizada en la industria nuclear. La central Laguna Verde construyó, licenció y puso en operación el ISFSI de acuerdo con sus planes estratégicos.

-Publicidad-

“Las afirmaciones falsas que insistentemente han hecho en otras publicaciones no obedecen más que a defender los intereses de las empresas españolas que de manera ilegal y arbitraria se han apoderado de la generación de energía en el país en detrimento de los intereses de todos los mexicanos”, sostuvo.

LPR