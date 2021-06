Silvano Aureoles con cola que le pisen y ONU reconoce programa Mérida Nos une

-Publicidad-

Remesas y especulación cambiaria // Enorme tajada para intermediarios // Germán Larrea muerde el polvo

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que el –aún– secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aporta un dato escalofriante: Los migrantes que envían dinero a sus familias en México pueden perder el ingreso de hasta dos meses de trabajo en un año de ahorro debido a los márgenes que se quedan algunas casas de cambio en el país, los cuales llegan a representar hasta 20 por ciento de la transferencia.

La mayoría de los paisanos se vio obligada a dejar su patria ante la falta de oportunidades en su propio país, es decir, fue expulsada por esa suerte de apartheid económico y social que es el régimen neoliberal. Arriesgó la vida para ingresar y laborar en el vecino del norte, donde todavía debe enfrentar el racismo y xenofobia de no pocos estadunidenses. A pesar de ello, puntualmente cumple con la familia y contra viento y marea envía remesas, amén de ser ellas mismas uno de los pilares de la propia economía que los echó.

Pero a los mercaderes nada les importa, salvo caer como buitres sobre las divisas enviadas por los paisanos, de tal suerte que el modelo neoliberal no sólo los expulsó de su patria, sino que armó todo un jugoso negocio privado para seguir esquilmándolos, al quedarse con 20 centavos de cada dólar que envían a sus familias. Son los trabajadores quienes arriesgan y sudan para obtener los recursos, mientras un grupo rapaz, sin mover un dedo, se queda con una enorme tajada.

Monreal y las confianzas

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que un movimiento de apariencia menor en términos de organigrama burocrático intensificó ayer las especulaciones respecto a la relación entre Palacio Nacional y la jefatura política del Senado.

Gabriel García Hernández fue hasta ayer el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República. Es decir, uno de los siete personajes que trabajan directamente como coordinadores de actividades específicas en la oficina presidencial (https://bit.ly/3h5SxwL ).

Pero, a pesar de esa adscripción formal, García Hernández tuvo más fuerza que varios secretarios de Estado y una muy sabida confianza del jefe de la llamada Cuarta Transformación, pues fue el comandante en campo del ejército asistencial-electoral llamado Siervos de la Nación (unos 25 mil activistas en nómina) y de la élite operativa de los superdelegados en los estados y los delegados regionales.

Siendo senador desde 2018, pero habiendo solicitado licencia ese mismo año para coordinar lo asistencial, García Hernández anunció ayer que regresa al escaño en que le ha suplido Alejandro Peña, quien pasará a ocupar un cargo en el partido Morena. Para no dejar vacío ese asiento legislativo y perder un voto, el todopoderoso coordinador de uno de los despliegues estratégicos del gobierno federal decidió regresar al Senado, explicación que por la asimetría de las responsabilidades pareciera poco creíble.

En cambio, de inmediato se propagó la versión de que el hombre de confianza del Presidente para los temas asistenciales y conexos estaría entrando a escena senatorial para ir preparando un eventual relevo de alguien que, según esas elucubraciones, habría perdido justamente esa confianza: Ricardo Monreal Ávila, el político zacatecano de largo historial que actualmente coordina a los senadores de Morena y, por tanto, preside la decisoria Junta de Coordinación Política de esa cámara.



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Envidia de la buena. De orgullo es que el municipio de Querétaro haya obtenido el quinto lugar en la lista de Latin American Cities of the Future del Financial Times, que evalúa diferentes cualidades, como potencial económico y la facilidad de negocios. Cuentan que las autoridades no caben de regocijo, y es natural, cuando después de proyectos realizados y sobre todo de paz social la distinción llega acompañada de méritos. Fueron calificados sólo por debajo de la Ciudad de México, que se llevó el número uno, seguido por Bogotá, Sao Paulo y Santiago de Chile, la que ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente. Dicen que el reto no es llegar, sino mantenerse. Y nadie duda que Querétaro se mantendrá.

2. Bienvenido, buenas noticias. Del sureste siempre llegan aires positivos. Con la intención de promover el apoyo entre la ciudadanía en medio de la contingencia sanitaria, el ayuntamiento de Mérida, Yucatán, implementó el programa Mérida Nos une, con el cual se ha beneficiado a más de 9 mil 400 personas de manera directa y 400 mil de manera indirecta. El proyecto se activó al comienzo de la pandemia, en ese entonces con 57 empleados del ayuntamiento, y hoy se ganan el aplauso a nivel global. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas seleccionó a la red por las charlas del Pacto de Milán como una de las acciones más importantes durante la pandemia. Territorio gobernado por Mauricio Vila, a la altura y más.

3. Bocafloja. Hay políticos a quienes el parloteo se les da muy bien, sobre todo cuando se encuentran enojados. Éste es el caso de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, quien ahora amenaza con llevar sus dichos de que Morena es un narcopartido, a niveles internacionales. Si el mandatario tiene pruebas de que Morena pactó con el narco en las elecciones pasadas “que las presente”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mario Delgado, líder nacional del partido, aseguró que Aureoles “tiene un catálogo muy amplio de delitos” y esperan que finalice su gobierno para comenzar con la rendición de cuentas en su administración. Ése es el fondo del asunto, que viva fuera de la ley. Perdido está.



