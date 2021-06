-Publicidad-

Los jugadores de la Liga MX, Andre-Pierre Gignac y Florian Thuavin, fueron anunciados como parte de la lista de refuerzos convocados por la selección francesa de fútbol para el torneo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Este viernes 25 de junio, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a través de sus redes sociales dio a conocer la lista de los jugadores convocados por el director técnico de la selección sub-21 de Francia, Sylvain Ripoll, para disputar el torneo olímpico de Tokyo 2020 el próximo julio.

Les 1️⃣8️⃣ joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021 🇫🇷 Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2021

No obstante, esta lista causó revuelo en México no solo por ser la de uno de las escuadras rivales del equipo azteca, sino porque el conjunto europeo llamó entre sus tres refuerzos mayores permitidos a dos jugadores de la Liga MX, André-Pierre Gignac y a Florian Thauvin, ambos futbolistas pertenecientes a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Y es que con esta convocatoria, Gignac, el máximo goleador de los felinos con 128 goles, consiguió su segundo llamado a un torneo internacional con “les blues” desde que llegó a México en 2015, luego de que en 2016 Didier Deschamps lo solicitó para la Euro realizada en su país donde fue subcampeón, aunque desde ese entonces el delantero de 35 años ya no se había vuelto a vestir con la playera francesa.

Por su parte, Thuavin, que recién en este mes de junio arribó al conjunto de la sultana del norte, regresó a la selección de su país luego de un breve periodo sin ser convocado desde 2019. El mediocampista ofensivo de 28 años, llegó como el refuerzo bomba de la liga mexicana ya que este fue campeón del mundo en Rusia 2018, y ahora con este llamado buscará replicar su logro en la justa olímpica.

Además de lo anterior dicho, la convocatoria también mostró la ausencia del futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, quien a pesar de dar la edad como juvenil con sus 21 años no fue uno seleccionado para el torneo. Es así que a pesar de que Mbappé mostró su interés en ir a Japón para representar a su bandera todo parece indicar que su club no le ha dado el permiso para asistir por lo que no le quedó de otra más que conformarse con jugar la Euro 2020 con el equipo mayor.

Cabe recordar que para esta competencia Francia fue sorteado en el grupo A junto a los anfitriones Japón, Sudáfrica y México, siendo con el equipo “tricolor” su debut el 22 de julio en el Estadio Ajinomoto de Tokio.