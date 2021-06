IMSS Puebla participa en la primera semana de prestaciones sociales

-Publicidad-

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla invitó a participar en la primer semana nacional de prestaciones sociales de 2021 del 21 al 25 de junio con actividades como orientación alimentaria, huertos familiares y zumba.

Lo anterior través de sus Centros de Seguridad Social y de Extensión de Conocimientos que se reactivan después de un año de confinamiento por Covid-19.

El evento va dirigido a la población derechohabiente y no derechohabiente en el ámbito, médico recreativo y cultural en el periodo del 21 al 25 de junio de 2021.

El Seguro Social se promueve la salud y cursos que abarcan: Promoción de la salud, Deporte y Cultura física, Desarrollo Cultural, Capacitación y Adiestramiento técnico, tanto para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Para personas con alguna discapacidad se cuenta con actividades como orientación alimentaria, huertos familiares, zumbIMSS (Zumba), estilismo, patronaje de prendas, a fin de proporcionar herramientas a la población para ser competitivo en el mercado laboral y poder generar recursos propios para ganarse la vida, enfatizó la funcionaria, señaló la encargada del Departamento de Prestaciones Sociales, Gabriela Tapia Rodríguez.

En este sentido, el IMSS cuenta con el programa (PASS) Programa de Atención Social a la Salud que mejora la calidad de vida de la población con enfermedades crónico degenerativas o diabetes, es un programa de tres meses, con seguimiento alimentario, ejercicio, y salud mental, se realizan evaluaciones basal, intermedia y final con estrategias que aseguren estilos de vida saludables.

Con el objetivo de mejorar la salud y lograr una cultura de la atención curativa a la preventiva que lleve a evitar o retrasar la aparición de enfermedades crónico degenerativas como sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión, el IMSS en el estado invita a la población en general a que acudan al Centro de Seguridad Social más cercano a su comunidad, comentó Tapia Rodríguez.

Ante emergencia sanitaria, innovamos con cursos en línea, se extiende constancia con validez oficial. Se fortalece el apoyo de instituciones de la educación para adultos, el programa 10-14 que se enfoca a impulsar primaria y secundaria trunca, informó la encargada del área.

Se sigue puntualmente con los protocolos de seguridad sanitaria, como es la sana distancia aplicada en las aulas y actividades deportivas, a la entrada de las unidades se toma la temperatura, uso de tapetes con satinizante, aplicación de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol, de acuerdo con el decreto del gobierno estatal; se respeta el aforo del 50 por ciento con horarios escalonados.

El Seguro Social en Puebla cuenta con instalaciones que garantizan el bienestar individual y colectivo, desarrolla e implementa diversas actividades, a través de nueve de sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 6, Plaza San Pedro; No. 9 Santa María Coapa; No. 11 San Martín Texmelucan; No. 12 Cholula; No. 55 Amalucan, y No. 57 La Margarita.

El Instituto Mexicano del Seguro Social redobla esfuerzos para que la sociedad se integre a un ámbito saludable y de prevención.

