Ya se abrió el preregistro para vacunar a mayores de 30 años en México

A partir del lunes en la noche se abrió el preregistro para personas de mayores de 30 años para que reciban, cuando haya las suficientes dosis, la vacuna contra Covid-19 en México, aunque aún no hay fecha para que se realice la jornada.

Y es que si te encuentras en el grupo de edad de 30 a 39 años ya puedes acceder a la página para que se te contemple en la próxima jornada de vacunación contra Covid-19, de la cual no se han dado más detalles.

Para poder preregistrarte deberás de dar click aquí, y una vez que ingreses a la página de la Brigada Correcaminos te pedirá, en un principio, tu CURP.

En caso de que no lo sepa, no te preocupes, pues en la misma página viene una opción para consultarlo, lo que no quita más de 5 minutos, pues únicamente debes proporcionar tu nombre o nombres, apellidos, fecha de nacimiento y el lugar.

Cuando metas tu CURP en la página de la Brigada Correcaminos te pedirá que contestes algunas preguntas, como si padeces diabetes o hipertensión.

Tras haber completado las breves preguntas, quedarás registrado y podrás descargar el documento para acreditar tu preregistro.

Es necesario mencionar que aún no se cuenta con una fecha para que se aplique la vacuna contra Covid-19 en personas de 30 a 39 años, ya que el ritmo de vacunación se desaceleró, pues el gobierno federal dio a conocer que no hay suficientes vacunas.

Además, se debe recordar que en Puebla únicamente se ha inoculado con el esquema completo al personal del sector salud que atiende Covid-19, así como personas de 60 a 69 años.

Asimismo, aún no hay fecha para vacunar a personas de 40 a 49, mientras que en Puebla capital aún no inoculan con la segunda dosis al grupo de 50 a 59 años.