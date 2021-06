-Publicidad-

Tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, la clavadista Paola Espinosa salió a afirmar que el lugar en la máxima justa lo ganó desde el Mundial de 2019, pero que Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, se puso en su contra porque no la ayudó en el caso Fodepar.

Este martes, a través de un video publicado en sus redes sociales, la galardonada deportista (bronces, en Beijing 2018; plata, en Londres 2012), contó su versión respecto al porqué quedó eliminada de la competencia olímpica, pese a haber asegurado su plaza con una medalla de bronce en salto sincronizado, junto con Melany Hernández, durante el Mundial de Natación de Gwangju 2019.

De acuerdo con la clavadista, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) se tornó en su contra por tres sucesos. El primero, según relata en la grabación, es que, en 2020, se negó a subir a sus redes sociales una carta donde se manifestara en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepara).

La eliminación de este fondo, cuyos recursos pasaron a ser concentrados en la Tesorería de la Federación (Tesofe), se concretó en octubre de ese año, como parte de las acciones anticorrupción impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En total, desaparecieron 109 fondos y fideicomisos.

Espinosa se opuso a defender el Fodepar –comenta en el video– porque el presidente ya les había explicado a los deportistas que la extinción de los fideicomisos era parte de una reestructuración del presupuesto, y que el gobierno no los iba a dejar sin sus apoyos.

“Me hablaron hace un año para que yo pusiera en mis redes sociales el porque no quería que se desapareciera el Fodepar, y yo no podía hacer eso porque el presidente de México dijo que nunca nos dejaría sin apoyo, y más bien era una reestructuración”, expone.

También remarca que no quería “meter las manos al fuego” por la Conade, que estaba siendo investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante denuncias de desvíos millonarios mediante el Fodepar.

“…así que ese pleito no era mío, y ni siquiera me consta si hubo esos desvíos millonarios, no sé si sea verdad o mentira, pero no podía subir esa carta para apoyar ese tema, así que yo creo que fue el principal enojo al no apoyar en algo que a mi no me pareció”, señaló.

Querían que renunciara a pluri del Verde

- Publicidad -

Como otros deportistas de alto rendimiento antes que ella, Espinos también relató que la Conade también insistió en que, en la carta responsiva que firma todos los años, se debía incluir un párrafo donde ella declarara que no buscaría ningún cargo público en las elecciones del 6 de junio, o perdería el apoyo económico.

La clavadista también se negó a firmar este documento, pues señaló que se lo presentaron en mayo, y, un mes antes, ella había entrado a la lista de candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputaciones federales por la vía plurinominal.

Guevara incumplió promesa, acusa

El tercer hecho que narra Espinosa es que, a Guevara, le molestó mucho que ella acudiera hablar con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, para que le diera certeza sobre su plaza olímpica.

Y es que señaló que, hasta el mes de mayo pasado, no tenía ninguna confirmación de su participación en Tokyo 2021, pese a que la directora de la Conade le había prometido que el lugar era suyo por la medalla que ganó en el Mundial de 2019.

Refirió que, tras meses de mantenerlas en la incertidumbre, la Conade la convocó a la “burbuja” Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde estuvo “encerrada” preparándose para una evaluación de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Lo anterior bajo advertencia de que, si no acataba la convocatoria, quedaría fuera del proceso de selección para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la deportista reprocha que hubo atletas que llegaron cinco días antes del examen.

El esperado examen se realizó del 11 al 14 de junio. Se trató de un “Control Técnico” para evaluar la forma física de los saltadores. Sin embargo, para Paola y Melany significó quedar fuera de la justa olímpica, pues los evaluadores las ubicaron el último lugar.