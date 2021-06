Argentina vence a Paraguay y sigue invicto en la Copa América

-Publicidad-

La selección argentina de fútbol derrotó con gol de Alejandro Gómez por la mínima diferencia a su similar de Paraguay y continuó con el paso invicto en la Copa América a falta de una jornada del término de la fase de grupos.

El lunes, para la tercera jornada de la Copa América 2020, las escuadras de Argentina y de Paraguay se vieron las caras en el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha de la capital brasileña, Brasilia. Los “albicelestes” venían de dos duelos complicados, contra Chile donde sacaron un empate y Uruguay al cual vencieron. Por su lado los “albirrojos” le habían ganado a Bolivia en su debut y en la segunda fecha, les tocó descanso

Para el enfrentamiento, desde el inicio, la selección Argentina rápidamente se hizo de la pelota y empezó a moverla de lado a lado en tres cuartos del área rival, su principal propósito era abrir a la defensa para entrar con ataques frontales al arco. Fue así que después de una advertencia de Sergio “Kun” Agüero, al minuto 9 consiguieron abrir el marcador con un pase filtrado de Ángel Di María para Alejandro Gómez que definió por arriba el portero paraguayo para poner el 1-0.

Paraguay intentó reaccionar con ataques por las bandas, pero los bicampeones del mundo los detuvieron con faltas que cortaban los avances. Y para el minuto 16, por poco llega el 2-0 con un tiro libre de Lionel Messi que se fue desviado. Aunque después de esto siguieron las infracciones lo que hizo bajar la intensidad de las jugadas.

Durante el resto de la primera parte, los “guaranís” dominaron el balón, pero no lograron romper a la defensa argentina. Por su lado, los albicelestes intentaron con avances a velocidad de Messi y Di María, aunque no generaban mucho ante la falta de acompañantes, y no fue hasta que un movimiento colectivo que cayó un autogol en un centro de Gómez que pegó en un defensa paraguayo envió la pelota al arco, pero se anuló por una posición adelantada de Messi ya que interfirió en la jugada.

Segundo tiempo

La segunda mitad inició con los paraguayos intentando presionar a los argentinos, no obstante, estos últimos fueron recuperando la redonda y buscaron de nuevo llegar con pases que abrieran por el centro del campo para que entraran de frente a la portería del guardameta del Puebla, Antony Silva.

Poco después, el partido tomó de nuevo el trámite del primer tiempo, con los de las playeras de franjas rojas y blancas recorriendo las bandas y tirando centros, pero el arquero, Emiliano Martínez, y los defensivos rivales estuvieron atentos para despejar cualquier peligro.

- Publicidad -

Para los últimos minutos los costados y los pases al área siguieron siendo los dolores de cabeza con los que la albiceleste tuvo que lidiar. En cuanto a sus ofensivas, en sus pocas oportunidades, avanzaban rápidamente al medio campo rival y ya ahí buscaron transitar el balón con toques que conseguían que corriera el reloj con tiempo efectivo, fue así que se llegó al silbido final con el 1-0 en el marcador.

Con este triunfo, Argentina tomará su descanso en la cuarta fecha como primer lugar del grupo con 7 puntos e invicto con un empate y dos victorias. Por su parte, el conjunto guaraní se quedó a mitad de tabla, en la tercera posición con 3 puntos y tendrá que enfrentar al segundo del grupo, Chile, en su siguiente cotejo.