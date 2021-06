La leyenda del box, Julio César Chávez, cuelga los guantes

-Publicidad-

Uno de los máximos referentes históricos del box, Julio César Chávez, disputó su último enfrentamiento de exhibición contra Héctor Camacho JR, en un emotivo evento donde participaron sus hijos así como el invitado de honor, Saúl “Canelo” Álvarez.

El pasado sábado, el estadio Jalisco de Guadalajara fue el lugar para observar a la leyenda del boxeo ponerse los guantes por una última vez en un duelo de exhibición contra el hijo del «Macho» Camacho, Héctor Camacho JR. Este evento estuvo acompañado por los herederos del legado Chávez, Julio Cesar Chávez JR y Omar Chávez, así como por la familia Álvarez, además de que estuvo presente el actual campeón supermediano, Saúl Álvarez.

La función comenzó con el debut de Johansen Álvarez, sobrino del «Canelo», que a sus 17 subió a un ring de manera profesional por primera ocasión. El joven boxeador demostró ser un gran prospecto a futuro después que venció por knockout a su rival Érick Hernández.

Después, el hermano del “Canelo”, Ramón “Inocente” Álvarez, enfrentó a Omar Chávez en duelo condicionado por las circunstancias accidentales, pues un choque de cabezas provocó un gran sangrado en el rostro del «Businessman» lo que fue aprovechado por Álvarez que junto a su pegada le sirvió para llevarse la victoria por decisión unánime 80-73, 80-73 y 79-73

En el evento coestelar, Chávez JR se midió contra el excampeón de artes marciales mixtas Anderson «Spider» Silva, quien empezó a incursionar recientemente en el boxeo. A pesar de la poca experiencia del brasileño en este deporte supo salir avante con un triunfo por decisión dividida con tarjetas de 77-75, 77-75, 75-77.

El adiós de una leyenda

Finalmente, Chávez padre subió al encordado para dar la última pelea de su trayectoria y el enfrentamiento principal del día con Camacho JR. Como no fue un combate profesional, sino de exhibición, ambos contendientes usaron la careta para proteger su integridad, además, la duración se limitó a los cuatro rounds, aunque esto no indicó que los dos no se animaron a brindar un buen espectáculo deportivo.

A pesar de la edad, 58 años del mexicano por los 42 del “boricua”, los dos exboxeadores recorrieron el ancho y largo del ring e intercambiaron golpes como si el tiempo no hubiera pasado. Esto se evidenció más en el segundo asalto, mismo en el que Chávez se empezó a encender y recordó viejas glorias con sus tradicionales y poderosos ganchos, los cuales en la tercer parte empezaron a mermar al cuerpo de Camacho JR, que comenzó a ensuciar la pelea y a buscar los abrazos antes de que recibiera más castigo.

Para antes del inicio del cuarto episodio se suscitaron dos hechos peculiares, la primera es que en el calor de las acciones, Chávez pidió boxear sin protecciones, algo que no ocurrió ya que se opusieron sus familiares y su rival. Y la segunda es que el “Canelo” Álvarez fue invitado a subirse al cuadrilátero para apoyar al sinaloense desde su esquina.

- Publicidad -

En cuanto a lo ocurrido en el round, este fue dominado por el mexicano que siguió marcando el encuentro con sus combinaciones, aunque el portorriqueño sacó la casta de su apellido y también llegó a soltar uno que otro impacto. Ya para el final, los dos peleadores encendidos continuaron pegándose más allá del campanazo, por lo que el referee tuvo que separarlos. Tras esto otro emotivo suceso se dio cuando Álvarez entró al ring para felicitar y reconocer a Chávez con un abrazo, lo que regaló una gran postal de las dos grandes caras del boxeo mexicano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

Con esto, Chávez se despidió por segunda ocasión del boxeo, la primera el 17 de septiembre del 2005 cuando dijo adiós de manera profesional con un récord de 107-6-2. Y esta, la segunda, la hizo después de que regresó para dar algunos enfrentamientos de exhibición. Sin embargo, se espera que siga de cerca con el deporte en su faceta de analista/comentarista con la televisora del Ajusco.